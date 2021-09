$ wLITI Token Staking lancé aujourd’hui sur l’application Liti Capital

Le fournisseur de financement de litiges offre aux détenteurs de jetons la possibilité de gagner jusqu’à 9% APY sans avoir à bloquer leurs fonds.

Genève, Suisse – 13 septembre 2021 : Liti Capital SA, un fournisseur de financement de litiges basé en Suisse qui a ouvert les investissements en capital-investissement aux masses grâce à la technologie blockchain, lance des paris pour son jeton wLITI.

À partir du 13 septembre, les détenteurs de jetons wLITI pourront miser leurs jetons et recevoir wLITI en retour.

“La participation est un outil crucial pour être attractif dans l’espace DeFi et récompenser notre communauté pour nous soutenir sur le long terme”, déclare Jonas Rey, co-fondateur de Liti Capital.

Les détenteurs de jetons peuvent miser leurs jetons en se rendant sur l’application Liti Capital, sur le site Web de Liti Capital, en connectant un portefeuille compatible et en sélectionnant de miser. Le produit n’exige pas que les détenteurs passent par une vérification Know Your Customer (KYC).

Au lancement, il y aura trois options pour que les utilisateurs jalonnent leurs jetons wLITI :

4% APY pendant 30 jours 6% APY pendant 60 jours 9% APY pendant 90 jours

Les utilisateurs pourront retirer leurs tokens chaque fois qu’ils en auront besoin. Si un utilisateur décide de ne pas parier sur ses jetons, au lieu de perdre toutes les récompenses, le système calcule le montant des intérêts accumulés par l’utilisateur et renvoie le montant correspondant au détenteur du jeton.

« La communauté est l’un des facteurs les plus importants de la réussite des projets blockchain », déclare Jaime Delgado, CTO chez Liti Capital. « Le programme de jalonnement est l’un des mécanismes par lesquels la communauté est récompensée pour sa fidélité au projet et réduit en même temps la part de marché de wLiti en circulation, ce qui profite à la fois aux détenteurs de wLiti et à l’entreprise », poursuit Delgado. .

Plus d’informations sur le programme de participation sont disponibles sur : https://liticapital.medium.com/liti-capital-launches-staking-rewards-61fef8437317

Liti Capital mène le procès d’arbitrage au nom d’un groupe de commerçants qui ont perdu des millions de dollars dans le commerce le 19 mai 2021 lorsque Binance a inexplicablement gelé leurs comptes pendant environ une heure.

Ce cas, le premier cas d’action de groupe dans le secteur de la cryptographie, est considéré comme un événement marquant dans la définition de la manière dont les organisations opérant dans le secteur se comportent et traitent leurs clients.

Depuis le lancement de la société au début de 2021, elle a levé 19 millions de dollars pour sécuriser des actifs pouvant atteindre 200 millions de dollars, qui en cas de succès, verseront un dividende aux détenteurs de jetons.

À propos de Liti Capital

Liti Capital, basée en Suisse, est une société suisse à responsabilité limitée spécialisée dans le financement des litiges et la fintech. Liti Capital achète des actifs de contentieux pour financer des poursuites et fournit une solution stratégique complète ainsi que des liens avec des cabinets d’avocats de premier plan pour aider les clients à gagner leurs affaires. Les actions tokenisées de la société abaissent la barrière d’entrée pour les investisseurs de détail et donnent aux détenteurs de tokens un droit de vote dans le processus décisionnel de la société. Les dividendes sont distribués aux détenteurs de jetons LITI lorsque le demandeur a gain de cause. Jonas Rey, co-fondateur de Liti Capital, dirige également Athena Intelligence, l’une des agences de renseignement les plus performantes de Suisse. Ses deux co-fondateurs, Andy Christen et Jaime Delgado, apportent des compétences opérationnelles, d’innovation et techniques pour compléter l’équipe de direction.

Liti Capital a récemment embauché le leader chevronné de l’industrie David Kay en tant que CIO et PDG. Avec plus d’une décennie d’expérience en tant que partenaire financier et gestionnaire de portefeuille d’un fonds de capital-investissement d’un milliard de dollars dans le domaine du financement des litiges, Kay a fait appliquer avec succès ce qui était à l’époque la sentence arbitrale internationale la plus importante de l’histoire, générant plus d’un milliard de dollars. en liquide. et valeurs.

