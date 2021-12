WNBA 2022 – Répartition de la loterie et projets de projections

La WNBA se prépare tranquillement à redémarrer. Les équipes peuvent commencer à négocier avec les agents libres à la mi-janvier avant de signer officiellement début février. Ensuite, il y a le repêchage en avril et la 26e saison de la ligue débute un mois plus tard en mai.

Avant que tout cela ne baisse, cependant, nous avons eu la WNBA Draft Lottery, qui a eu lieu dimanche dernier. Les Wings de Dallas ont remporté le quatrième choix. Atlanta Dream, n° 3. Indiana Fever, deuxième. Et les Washington Mystics de Mike Thibault décrochent le premier choix au classement général du repêchage WNBA 2022.

Jetons un coup d’œil à l’endroit où certains étudiants remarquables pourraient atterrir dans quelques mois pour commencer leur carrière professionnelle.

Choix n°4 – Dallas Wings



Faites maintenant trois années de suite que les Wings de Dallas se retrouvent avec au moins un choix de loterie. Ils ont repêché Satou Sabally avec le choix n ° 2 en 2020, puis ont sélectionné Charli Collier et Awak Kuwier avec les deux premiers choix du repêchage 2021. À la quatrième place du prochain repêchage, les Wings ont la chance d’ajouter un autre joueur dynamique à leur noyau jeune et talentueux.

Choix potentiel : Naz Hillmon (attaquant) – Michigan Wolverines

Hillmon à Dallas est une sorte de prise populaire parmi ceux qui couvrent le jeu féminin. L’ajustement a beaucoup de sens. C’est une attaquante mobile qui offre de l’athlétisme et une certaine polyvalence du côté défensif du ballon. Naz est principalement un joueur offensif qui s’épanouit hors du poteau et en tant que roller. C’est différent de ce que Dallas a actuellement avec des joueurs orientés périmètre comme Satou Sabally, Arike Ogunbowale et Marina Mabrey, donc Hillmon pourrait être un changement de style nécessaire.

Cotes de pré-saison: Dallas Wings +5000 pour remporter le championnat WNBA

Choisissez n ° 3 – Atlanta Dream



Il y a beaucoup à dire sur tous les malheurs de la campagne 2021 d’Atlanta, mais l’organisation semble aller de l’avant et nous devrions en faire autant. Le rêve est allé avec les gardes Chennedy Carter (2020) et Aari McDonald (2021) dans des choix de loterie dos à dos, il semble donc qu’ils devraient viser une position différente.

Choix potentiel – Shakira Austin (centre) – Ole Miss Rebels

Debout à 6’5, Austin apporte la taille et le physique d’un centre traditionnel, mais son jeu est celui d’un grand moderne. D’une part, elle bouge extrêmement bien. Deuxièmement, elle a un jeu de milieu de gamme pour accompagner sa capacité à utiliser sa longueur autour de la jante. Et ce n’est pas comme si elle était une tireuse de milieu de gamme opportuniste pick-and-pop ou catch-and-shoot, elle peut activement créer le rebond pour les pullups et les stepbacks.

Austin fonctionnerait bien avec Carter et McDonald et pourrait être un partenaire polyvalent aux côtés d’un autre attaquant ou centre. Je pense que c’est un coup de circuit pour le Dream, en fonction de ce qu’ils prévoient de faire avec leurs propres gros joueurs autonomes.

Cotes de pré-saison: Atlanta Dream +7000 pour remporter le championnat WNBA

Choix n° 2 – Indiana Fever



Il est cruel que la pire équipe de la WNBA de la saison dernière n’ait pas pu décrocher le premier choix au classement général. The Fever se contentera volontiers de n°2, un poste qu’ils occupaient en 2018 où ils ont sélectionné Kelsey Mitchell. Leurs deux derniers choix de loterie n’ont pas exactement fonctionné comme ils l’avaient peut-être espéré. Il est encore temps pour le quatrième choix de 2021, Kysre Gondrezick, de devenir un bon joueur, mais Indiana a déjà coupé les ponts avec le choix n ° 3 2020 Lauren Cox. Indiana a besoin de bien faire celui-ci.

Choix potentiel – NaLyssa Smith (attaquant) – Baylor Bears

Heureusement, il n’y a vraiment pas beaucoup de chemin pour gâcher cette sélection. NaLyssa Smith a de vrais arguments pour être le choix n ° 1 dans ce prochain repêchage. Elle a la taille (6’4) et les compétences pour être un cauchemar d’affrontement une fois qu’elle a atteint ses premières années.

J’aime la capacité de Smith à marquer aux trois niveaux. Elle est excellente au poste, est une excellente coupeuse, peut sortir en transition et est devenue une joueuse de catch-and-shoot capable de derrière la ligne des trois points. Elle serait un excellent complément à Teaira McCowan, tout en apportant plus de défense et de rebond à la zone avant de l’Indiana.

Cotes de pré-saison: Indiana Fever +8000 pour remporter le championnat WNBA

Choisissez n ° 1 – Washington Mystics



Les Washington Mystics se retrouvent en quelque sorte avec le choix n ° 1 au classement général, à ajouter à une liste déjà talentueuse. N’oubliez pas que les Mystics ne sont plus qu’à quelques années d’un championnat WNBA et que la majeure partie du noyau reste intacte. Ils ajouteront sans doute le meilleur joueur du repêchage à une liste qui devrait être prête à remporter un championnat maintenant.

Choix potentiel – Rhyne Howard (garde) – Kentucky Wildcats

Howard rend le jeu si simple. Elle bouge extrêmement bien sur le court ; pas de mouvements inutiles. Le pull est lisse, ses coupes de porte arrière sont parfaitement mises en place. Vous pouvez juste dire qu’elle a une vraie sensation pour le jeu sur le côté offensif du terrain. Le cadre de 6’2 de Howard la rend assez grande pour jouer à l’aile tout en étant une passeuse et une manette de balle assez habile pour courir un certain point. Oh, et puis elle fait en moyenne 3,3 interceptions par match pour couronner le tout.

J’imagine Howard aux côtés de Natasha Cloud et Ariel Atkins et j’imagine déjà à quel point ce sera amusant à regarder.

Cotes de pré-saison: Washington Mystics +2000 pour remporter le championnat WNBA

