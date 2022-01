WNBA – Storm supprime les tweets après l’annonce du retour de Bird

Lorsque votre joueur préféré de votre équipe sportive préférée annonce son retour, quelle est l’une des premières choses que vous faites ? Allez sur les réseaux sociaux pour partager, tweeter et retweeter tout ça, n’est-ce pas ? Il s’avère que le Seattle Storm n’est pas très différent de vous et moi.

Le compte Twitter officiel du Storm avait verrouillé et chargé les messages peu de temps après que le meneur de jeu vétéran de la WNBA, Sue Bird, se soit rendu sur Instagram pour annoncer son retour pour une 19e saison dans le W, vraisemblablement avec le Seattle Storm.

Mais, peut-être que l’organisation s’est rendu compte que leurs tweets n’étaient pas la meilleure des idées. Ils ont supprimé les tweets peu de temps après.

Pourquoi le retour de Sue est un gros problème



Tout d’abord, existe-t-il actuellement un nom WNBA plus reconnaissable que Sue Bird ? Après 18 saisons, Bird est toujours l’un des visages du W, et son retour pour une autre saison est excellent pour le jeu. En tant que l’un des grands de la ligue, elle aura la chance de compléter son CV déjà impressionnant.

Le retour potentiel de Bird à Seattle est important pour plus que la simple notoriété. Son retour a un impact sur les plans d’agence libre de Storm alors qu’ils se préparent pour un cinquième titre WNBA (+450 cotes chez Tipico Sportsbook), ce qui a également un impact sur la façon dont le reste de la période d’agence libre pourrait se dérouler.

Pourquoi la tempête a supprimé les tweets



Quelle que soit la spéculation qu’il y ait eu sur la destination de retour de Bird, le cas échéant, Seattle a apparemment clarifié la situation lorsqu’ils ont tweeté un graphique « BIRD IS BACK », suivi d’un tweet sous-titré « Run it back » avec une image de Bird.

Eh bien, comme vous l’avez remarqué maintenant, ces tweets ont disparu. Mais pourquoi?

Les deux parties ne sont pas autorisées à négocier un accord avant le 15 janvier. En vertu de la convention collective de la ligue :

« un agent libre sans restriction est libre à tout moment à partir du 15 janvier de négocier, et libre à tout moment à partir du 1er février de conclure un contrat de joueur avec n’importe quelle équipe. »

Une violation de cette règle qui en résulterait est considérée comme une falsification. Selon l’ABC :

« A aucun moment, il n’y aura d’accords ou de transactions de quelque nature que ce soit (qu’ils soient divulgués ou non à la WNBA), explicites ou implicites, oraux ou écrits, ou des promesses, des engagements, des représentations, des engagements, des incitations, des assurances d’intention ou des ententes de toute nature (qu’elle soit divulguée ou non divulguée à la WNBA), entre un joueur (ou toute personne ou entité contrôlée par, liée à, ou agissant avec autorité au nom d’un tel joueur) et toute équipe (ou équipe affiliée) »

Quelqu’un dans le camp de Seattle ou de Bird a dû avoir vent du petit hoquet et a décidé d’agir rapidement pour éclaircir les choses.

Quelles sont les conséquences potentielles ?



Comme mentionné précédemment, la ligue pourrait considérer les tweets de Seattle comme une forme de falsification. Si tel est le cas, le commissaire de la WNBA est autorisé à intervenir et à purger des sanctions. Selon l’ABC, ces sanctions comprennent :

Imposer une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 $ pour les contrevenants pour la première fois. Imposer une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pour les contrevenants récidivistes. Forcer une équipe à renoncer à un choix de repêchage de première ronde. Annuler tout contrat de joueur standard ou accord entre le joueur et l’équipe en violation, ou tout autre accord trouvé

La réalité



Dans le grand schéma des choses, tout cet épisode des «tweets supprimés» tombe probablement simplement à l’écart. Ce n’est pas comme si le monde entier ne savait pas déjà que si Sue revenait pour une autre année, ce ne serait pas pour jouer pour quelqu’un d’autre que le Storm.

Il est également très difficile de voir la ligue réprimer cela et ruiner la dernière saison d’un joueur qui a signifié – et continue de signifier – tant pour la marque WNBA. Ce serait une tape stupide et inutile sur le poignet.