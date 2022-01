WNBA – Sue Bird est de retour pour une autre saison

La 19e remise des gaz prévue de Bird avec le Storm sera bien accueillie par les fans et une organisation poursuivant un cinquième championnat WNBA. Sa carrière décorée comprend quatre championnats WNBA, 12 apparitions All-Star, cinq sélections All-WNBA First Team, trois sélections All-WNBA Second Team, cinq médailles d’or olympiques et elle est le leader de tous les temps en matière d’aides WNBA.

Cependant, le retour de Bird pourrait donner lieu à une période d’agence libre encore plus intéressante dans la ligue.

Le Storm compte actuellement huit joueurs de son alignement 2021 entrant en agence libre – quatre restreints et quatre non restreints. On peut dire que deux des trois ou quatre meilleurs agents libres sans restriction de tous les W sont Breanna Stewart et Jewell Loyd, que Seattle devra payer le gros prix pour éviter de partir. Le retour de Bird rend cela plus difficile à faire, mais c’est toujours possible. Le retour des trois joueurs ne laisserait pas beaucoup d’argent au Storm pour compléter la liste avec des joueurs de qualité.

Selon la manière dont les agences libres se brisent, il y aura plus sur la table pour le reste de la ligue. Seattle conserve son « Big 3 » et les meilleurs agents libres évitent Seattle. Ou, l’un des trois départs de Seattle et la période d’agence libre devient sauvage. Dans tous les cas, les Storm (et leurs agents libres) auront des décisions à prendre.

Seattle entre dans la période d’agence libre en cherchant à se préparer pour un autre championnat WNBA. Il est actuellement de +450 chez Tipico Sportsbook pour gagner en 2022, mais cela pourrait changer dans les prochaines semaines à mesure que l’agence libre se déploie.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).