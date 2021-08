Wockhardt signe un accord pour produire le vaccin Sputnik V Covid-19 en Inde

Wockhardt fabriquera et fournira à Enso jusqu’à 620 millions de doses du vaccin Spoutnik V et du vaccin Spoutnik Light, a déclaré Wockhardt.

Le major pharmaceutique Wockhardt produira des vaccins Spoutnik V en Inde. La société a annoncé vendredi s’être associée au Fonds d’investissement direct russe (RDIF) pour produire les vaccins Sputnik V et Sputnik Light Covid-19 dans le pays.

L’accord a été signé entre Wockhardt et Enso Healthcare, qui fait partie du groupe Enso, qui est le partenaire de coordination du RDIF pour l’approvisionnement en vaccins Sputnik V en Inde.

Le RDIF s’est également associé au Serum Institute of India (SII) pour produire 300 millions de doses de Spoutnik V en Inde. Le RDIF a également des accords avec d’autres fabricants indiens et pour produire 850 millions de doses de vaccins Spoutnik V par an dans le pays.

Enso Healthcare est une société constituée à Dubaï (EAU) et a un lien avec Human Vaccine LLC (HV), une filiale à 100 % de la société de gestion de RDIF pour la fabrication et la fourniture des vaccins Sputnik V et Sputnik Light. Le transfert de technologie se ferait à partir de HV. Wockhardt sera le sous-traitant des vaccins Sputnik V et Sputnik Light pour les marchés internationaux.

L’accord de fabrication durera jusqu’au 30 juin 2022 et pourrait être prolongé jusqu’en juin 2023 pour la fabrication jusqu’à 620 millions de doses de Spoutnik V et Light. Wockhardt fabriquera 70 à 120 millions de doses jusqu’à fin juin 2022, et 500 millions de doses d’injection supplémentaires entre juillet 2022 et juin 2023, selon certaines conditions.

Spoutnik offre une protection contre les nouvelles variantes du nouveau coronavirus, désormais connu sous le nom de Covid-19. Spoutnik V a produit des anticorps neutralisants protecteurs contre de nouvelles variantes, notamment les variantes endémiques Alpha, Beta, Gamma, Delta et Moscou. Le ministère russe de la Santé a également publié des données sur l’efficacité de Spoutnik V contre la variante Delta. Le vaccin est efficace à 83,1 % et montre une réduction de 6 fois du risque d’infection. Spoutnik V est également efficace à 94,4% contre les hospitalisations avec une réduction de 18 fois du risque d’hospitalisation.

