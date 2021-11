Wojciech Szczesny critique la performance «tragique» de la Juventus contre Chelsea

Wojciech Szczesny était impuissant à empêcher la Juventus de glisser vers une défaite record contre Chelsea en Ligue des champions (Photo: .)

Wojciech Szczesny a admis que la Juventus avait réalisé une performance « tragique » alors qu’elle glissait vers une défaite record en Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge hier soir.

Les géants italiens ont eu peu de réponse alors que les champions d’Europe en titre de Thomas Tuchel ont souligné leur statut de l’un des favoris pour remporter à nouveau le tournoi, vengeant leur défaite à Turin plus tôt lors des phases de groupes.

Chelsea a été accusé d’avoir passé son chemin vers la gloire dans le passé, mais c’est une poignée de diplômés de l’académie qui a volé la vedette mardi, avec Trevor Chalobah, Callum Hudson-Odoi et Reece James tous sur la feuille de match, tandis que Mason Mount et Ruben Loftus-Cheek a également produit des camées impressionnants.

Wojciech Szczesny a fait de son mieux pour limiter les dégâts contre Chelsea (Photo: .)

L’ancien gardien d’Arsenal Szczesny a fait de son mieux pour limiter les dégâts et a réalisé un certain nombre de beaux arrêts, mais a ensuite fustigé une démonstration molle qui a vu l’équipe de Max Allegri céder la première place du groupe H et subir sa plus lourde défaite en Ligue des champions.

« Malheureusement, ce soir, nous avons vu la différence entre les deux équipes », a déclaré l’international polonais à Sky Sport Italia.

« Ils sont la meilleure équipe d’Europe, les champions d’Europe en titre et aujourd’hui, nous n’avons pas pu les défier de quelque façon que ce soit. Ça fait mal, ça fait vraiment mal.

« Samedi, il y a un tête-à-tête avec l’Atalanta en Serie A, c’est très important, nous devons mettre cela derrière nous et nous concentrer sur ce match.

« J’ai l’impression que nous avons trouvé notre équilibre, c’est juste que ce soir nous avons réalisé une performance tragique et avons été punis par quatre buts.

« Vous pouvez perdre, mais j’ai du mal à accepter de perdre comme ça. »

