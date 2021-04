Woke BLM Entertainment se transforme en “ Black Trauma Porn ” ⋆ .

La télévision réveillée est apparemment allée si loin que même les showrunners noirs ne sont pas à l’abri d’être annulés. Le dernier changement vient avec l’aimable autorisation du LA Times condamnant une montée supposée croissante du «porno trauma noir».

Le 19 avril, le Los Angeles Times a publié un article décriant les «images médiatiques de la mort noire» dans des émissions et films récents traitant du racisme. En utilisant la dernière série d’Amazon Prime Them comme exemple, l’écrivain Greg Braxton a écrit sur la façon dont «de nombreux téléspectateurs noirs» et critiques étaient «indignés» par les représentations de violence contre les personnages noirs, y compris une femme violée par des hommes blancs alors qu’elle un fils en bas âge a été tué, l’un d’eux le qualifiant de «porno d’horreur raciale».

Braxton a spécifiquement cité le professeur Robeson Taj Frazier de l’USC concernant la violence:

«Je peux certainement comprendre la réaction négative et pourquoi les téléspectateurs ont trouvé la violence un peu excessive. Avons-nous vu ce genre de terrorisation d’autres races à la télévision? Les gens reconnaissent qu’il y a un besoin et une nécessité de raconter des histoires difficiles, d’interroger la maladie de cette infrastructure de suprématie blanche. Mais les gens se demandent aussi «à quel prix?» »

Il est fascinant de voir comment des émissions comme Them, Watchmen et Lovecraft Country, qui se donnent beaucoup de mal pour montrer comment l’Amérique, les Blancs et à peu près tout ce qui leur est associé sont virulemment racistes, sont toujours condamnés par les médias éveillés.

Leur créateur, Little Marvin, a défendu la violence brutale fictive comme «conçue pour véhiculer la sauvagerie du racisme» et d’autres ont soutenu que «la douleur du racisme ne devrait pas être enduite de sucre». Malheureusement, ils semblent tous partager une idée: qu’une Amérique suprémaciste blanche torture essentiellement les Noirs régulièrement.

Marvin et les autres showrunners affirment que la violence répréhensible dans leurs émissions représente à quel point les attaques barbares et racistes contre les Noirs sont courantes et Braxton a soutenu que cette brutalité est épouvantable précisément parce qu’elle est si courante. Il a même cité un autre «expert» sur la façon dont le matériel est, en fait, «déclencheur» en raison de la référence au racisme dans la vie réelle.

Le président du département d’études africaines et afro-américaines de l’Université Duke, Mark Anthony Neal, a déclaré:

«Pour le public blanc, ces projets offrent l’occasion de voir des choses qu’ils ne voient peut-être pas régulièrement, tandis que pour les Noirs, c’est le même vieux, le même vieux. Les gens sont vraiment sensibles et crus sur le graphisme de la violence car, pour eux, ce n’est pas du divertissement… Ces réalisateurs et scénaristes travaillent dans un monde fantastique. Mais l’ironie pour les Noirs est que ce n’est pas loin de ce monde fantastique à la réalité de la façon dont nous vivons nos vies. Je peux comprendre pourquoi ils pourraient vouloir repousser cela.

Bien que nous puissions tous vivre avec moins de brutalité et de violence dans notre fantasme, il est également important de se souvenir de la réalité. Les Blancs qui brutalisent les Noirs pour le plaisir sont très certainement «loin» de la façon dont la plupart des Noirs vivent leur vie, et les statistiques peuvent le prouver. Ces spectacles, en particulier ceux qui ont eu lieu des décennies dans le passé, ne représentent rien de ce qui se passe vraiment en l’année de notre Seigneur 2021.

Si les gens veulent vraiment appeler ces émissions pour leur violence, je ne les arrêterai pas. Après tout, moins d’émissions avec de la violence gratuite ne feraient que rendre la télévision meilleure. Cependant, la télévision ne s’améliorera pas vraiment tant que nous ne nous débarrasserons pas de cette absurdité raciale une fois pour toutes. Ne vous attendez pas à ce que le Los Angeles Times le soutienne.