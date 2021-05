Woke Britain news: Une étudiante de l’Université Abertay a fait l’objet d’une enquête pour avoir déclaré que les femmes avaient un vagin | UK | Nouvelles

Lisa Keogh, une étudiante en droit mature de 29 ans, a fait ce commentaire lors d’un séminaire en ligne. Elle a également déclaré que les différences de force physique entre l’homme moyen et la femme moyenne étaient «un fait».

Elle a fait l’objet d’une enquête de l’Université Abertay, qui a affirmé qu’elle était «tenue par la loi» de se pencher sur la plainte.

S’adressant au Daily Mail, elle a commenté: «On m’a demandé de définir ce qu’était une femme et j’ai dit quelqu’un avec un vagin.

«Un fait biologique, pensais-je, et je pense encore, mais apparemment, il est maintenant inacceptable de le dire.

«Le tout est descendu dans une rangée. C’est devenu assez toxique.

«Parce que j’avais osé remettre en question quoi que ce soit sur les droits des transgenres, une cible était sur mon dos.»

La discussion a ensuite porté sur la question de savoir si les femmes trans devraient être autorisées à participer à un sport avec celles nées biologiquement.

Mme Keogh a déclaré: «J’essayais de faire valoir qu’il existe des différences physiques.

«Les femmes ont tendance à avoir des mains plus petites et des montures plus petites, et ne sont généralement pas aussi fortes.

LIRE LA SUITE: Un médecin du NHS outrage les féministes avec Instagram pro-transgenre “ sexiste ”

En conséquence, elle avait été placée sous enquête.

Si la plainte est acceptée par l’université, Mme Keogh pourrait théoriquement se voir refuser son diplôme.

La mère de deux enfants a commenté: «Si cela se produit, tout mon travail acharné n’aura servi à rien.

«Je ne peux même pas croire que je suis dans cette position. J’ai gardé la tête baissée pendant quatre ans.

«J’ai jonglé entre mes études et mes enfants.»

Dans un communiqué, l’Université Abertay a confirmé qu’une enquête était en cours et a défendu ses actions.

Il a commenté: «Pour être clair, tous les étudiants Abertay sont libres d’exprimer leurs opinions sur le campus, à condition que cela ne soit pas fait d’une manière intolérante ou abusive qui enfreindrait notre code de discipline étudiante.

«Les reportages dans la presse et les commentaires sur les réseaux sociaux autour de cette affaire se sont concentrés sur les questions de genre et des déclarations telles que« les femmes ont un vagin »et« les hommes ont un pénis », qui sont des déclarations légales et ne mèneraient catégoriquement à aucune enquête sur l’inconduite universitaire, si elles étaient exprimées sur le campus de manière raisonnable.

«Notre code de discipline des élèves ne régit pas la liberté d’expression ou la nature des opinions exprimées lors des discussions ou des débats en classe.

«Nous croyons que toutes les universités devraient respecter la liberté d’expression dans le cadre de la loi et nous sommes fiers qu’Abertay soit un lieu où des débats difficiles et controversés peuvent avoir lieu dans un environnement universitaire.

«Les universités écossaises sont tenues par la loi d’enquêter sur toutes les plaintes, qu’elles émanent d’étudiants, de membres du personnel ou de membres du public.»