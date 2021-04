Bien qu’elle ait récemment fourni du matériel didactique à ses employés qui leur a appris à «être moins blancs», la société Coca-Cola semble fuir sa propre histoire et son créateur: le colonel de l’armée confédérée propriétaire d’esclaves et accro à la morphine John Pemberton.

Plus d’un siècle avant que l’entreprise ne se moque d’avoir acheté un programme anti-blanc pour ses employés, Coca-Cola a été inventé par Pemberton, qui – après avoir subi une blessure au sabre dévastatrice en combattant pour la Confédération pendant la guerre civile – était accro à la morphine. , et espérait que la boisson gazeuse guérirait sa dépendance.

Avant la guerre civile, Pemberton a épousé Anna Eliza Clifford Lewis, la fille d’un éminent propriétaire de la plantation de Géorgie. En 1854, Pemberton et sa femme ont donné naissance à deux enfants, ce qui a incité son père à vendre au jeune couple deux esclaves pour aider à élever l’enfant. Pemberton a également été noté comme propriétaire d’une esclave de 20 ans dans le calendrier des esclaves de 1860, ce qui suggère qu’il pourrait avoir possédé plus que les deux que son beau-père lui a vendues.

Pemberton, et aspirant pharmacien et inventeur de médicaments, pensait que Coca-Cola pourrait l’aider à surmonter sa dépendance à la morphine, quelque chose dont il est devenu dépendant après avoir subi une blessure au sabre pendant la bataille de Columbus, en Géorgie, pendant la guerre civile.

Selon le livre de 2004, The Pursuit of Oblivion, Pemberton «a été abattu, frappé au sabre et marqué à vie par les Yankees». Plus tard, il a fait faillite, et souffrant d’arthrite et de «douleurs d’estomac récurrentes», Pemberton «est devenu dépendant de la morphine» et en est venu à «croire les affirmations des fabricants de médicaments américains selon lesquels leurs produits à base de coca pourraient être utilisés pour sevrer les gens de la dépendance à la morphine.

En 1884, Pemberton a commencé à vendre des concotions de vin, de feuilles de coca et de noix de kola. Lorsque la prohibition est venue à Atlanta peu de temps après, il a plutôt vendu une boisson gazeuse à base de feuilles de coca et de noix de kola, appelant sa création Coca-Cola.

Pemberton, cependant, a eu du mal à commercialiser sa création et a finalement réalisé peu de profits de son vivant. Après sa mort, l’entreprise a finalement connu du succès, se transformant finalement en le géant de l’entreprise qui fournit des matériaux à ses employés qui leur ont demandé «d’être moins blancs».

Ironiquement, LinkedIn a vendu le programme Be less white à Coca-Cola et à d’autres grandes entreprises sans connaître la personne dont les cours ont été volés pour créer les documents. LinkedIn les a finalement rendus indisponibles après que les médias aient attiré l’attention sur le cours, et National File a retracé la création du matériel à une société financée par Koch appelée Big Think, qui se spécialise dans la destruction du christianisme et des valeurs américaines traditionnelles en faveur du style de marché libre. libertarisme favorisé par l’empire Koch.