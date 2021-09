Woke news : des militantes féministes RENVERSENT la statue de Christophe Colomb pour une femme autochtone | Monde | Nouvelles

in

L’œuvre d’art de l’explorateur italien – qui a ouvert la voie à la colonisation européenne de l’Amérique – a été endommagée lors d’une marche en mars dernier. Il a ensuite été retiré en octobre dernier par “les autorités de Mexico” prétendument pour “un examen et une éventuelle restauration”.

Maintenant, la maire de la ville américaine, Claudia Sheinbaum, a décidé qu’elle serait définitivement remplacée au nom de la « justice sociale ».

À sa place dans le haut lieu touristique populaire du Paseo de la Reforma, une sculpture d’une “femme olmèque” de l’artiste mexicain Pedro Reyes se tiendra le mois prochain, espérons-le.

Annonçant la décision, Mme Sheinbaum a déclaré : « Ce sont précisément les femmes autochtones qui ont peut-être le plus de poids dans l’histoire du Mexique et celles qui ont reçu le moins de reconnaissance.

Elle l’a qualifié d’acte de « justice sociale », ainsi que la reconnaissance de 500 ans de « résistance indigène » depuis la conquête du Mexique par les pays européens.

Cela en a fait une cible de prédilection des manifestants dénonçant la suppression européenne des civilisations indigènes du Mexique.

Il a été retiré l’année dernière soi-disant pour être restauré, peu avant le 12 octobre, ce que les Américains appellent Columbus Day.

Les Mexicains l’appellent le « Dia de la Raza » ou « Jour de la course » parce que c’est l’anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques en 1492.

S’exprimant à l’époque, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré: “C’est une date très controversée et se prête à des idées contradictoires et à des conflits politiques”.

Cette année marque le 700e anniversaire de la fondation de Tenochtitlan, qui est aujourd’hui la ville de Mexico.

Il coïncide également avec le 500e anniversaire de sa chute aux mains des conquistadores espagnols ainsi que le 200e anniversaire de l’indépendance définitive du Mexique vis-à-vis de l’Espagne.

La plupart des Mexicains ont des ancêtres autochtones et savent que des millions d’Autochtones sont morts de violence et de maladie pendant et après la conquête.

Mme SheInbaum a déclaré que la nouvelle statue, appelée “Tlali”, pourrait être prête vers la date de Dia de la Raza cette année.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega