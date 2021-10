Woke news: L’enseignement illégal du «privilège blanc» sévit dans les écoles britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Un dossier compilé par l’Union pour la liberté d’expression prétend contenir la preuve que les écoles du pays se sont engagées dans un « enseignement politisé ». Il a soumis ses conclusions au secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi.

Toby Young, secrétaire général de la Free Speech Union, a déclaré : « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point le problème de l’enseignement politiquement biaisé dans les écoles est répandu.

« Les enseignants et les écoles ont décidé que lorsqu’il s’agit de problèmes comme le racisme systémique et le privilège blanc, il est plus important d’enseigner aux enfants quoi penser que comment penser.

« Enseigner aux enfants les questions litigieuses d’une manière politiquement partisane est en fait contraire à la loi.

« Ils devraient exposer les enfants à une grande diversité de points de vue et les encourager à en débattre et à se faire leur propre opinion, et non à promouvoir une orthodoxie idéologique étroite.

En plus de cela, les élèves ont appris que les « micro-agressions » sont une forme de « discrimination involontaire ».

Il peut s’agir de demander à quelqu’un d’une minorité ethnique s’il parle bien anglais ou de lui dire que ses cheveux « seraient si beaux s’ils étaient raides ».

L’école a refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par le Telegraph.

Dans une autre école secondaire de Lewisham, dans le sud de Londres, les élèves ont appris qu’ils étaient «privilégiés du fait d’être blancs».

Ils ont également été informés que « la police doit être réformée, que les étudiants doivent s’engager dans la protestation », selon le document.

Les élèves ont également appris que «la blancheur protégera et isolera toujours quelqu’un du racisme» et que le système judiciaire est biaisé en raison du privilège des blancs.

Dans une école secondaire séparée du Kent, il a été affirmé qu’un enseignant avait comparé l’ancien président américain Donald Trump au leader nazi Adolf Hitler lors d’un cours d’histoire.

Pendant ce temps, dans une autre école de Londres, les élèves ont reçu des feuilles de travail demandant « à quoi sert un officier de police? ».

Il y avait alors une section de « mots clés » qui étaient « colonies, profilage racial, juvinile [sic], corruption, réforme, responsabilité ».

Un porte-parole de l’école a nié toute implication dans l’endoctrinement politique.

Ils ont ajouté: « Nous enseignons à nos étudiants ce que certains pourraient percevoir comme des questions controversées, mais nous les encourageons toujours à se forger leur propre opinion et leur apprenons à être capables de bien réfléchir à travers des arguments. »

Ils disent que cette feuille de travail ne reflète pas ce que les élèves apprennent.

Les parents ont décrit le matériel utilisé dans les écoles de leurs enfants comme « profondément alarmant ».

La semaine dernière, le secrétaire à l’Éducation a déclaré que les écoles ne devraient pas enseigner le «privilège blanc» comme un fait.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Les écoles doivent rester politiquement impartiales et doivent être conscientes de la nécessité d’offrir une présentation équilibrée des points de vue opposés lorsque des questions politiques sont portées à l’attention des élèves.

« Nous nous attendons à ce que dans la plupart des cas, lorsqu’il y a des préoccupations concernant l’impartialité politique dans les écoles, celles-ci puissent être résolues par le dialogue et un accord sur de simples mesures d’atténuation. »