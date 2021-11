Woke news : l’homme le plus tatoué de Grande-Bretagne reçoit des dizaines d’invitations à des tests de frottis | Royaume-Uni | Nouvelles

L’amateur de tatouage – dont le nom officiel est King of Ink Land King Body Art The Extreme Ink-ite – a supplié son médecin généraliste et la confiance locale du NHS de cesser de lui envoyer les lettres pendant trois ans. Mais les appels de l’homme de 40 ans – qui porte le surnom de Bodyart – sont tombés dans l’oreille d’un sourd, et il a récemment reçu une lettre l’invitant à réserver une évaluation de « dépistage cervical du NHS ».

Bodyart, de Birmingham, a déclaré : « C’est une blague et ça me met juste en colère.

« J’ai dit à mon médecin généraliste que je n’avais pas de parties féminines – j’ai King à mon nom deux fois pour l’amour de Dieu.

«Ils m’ont mis en contact avec le service de liaison des conseils aux patients qui m’a dit de contacter le NHS. Je l’ai fait l’année dernière, mais cela ne les a pas empêchés de s’en sortir.

«C’est un gaspillage complet du temps et des ressources du NHS.

« Je suis né garçon et je suis devenu un homme », a-t-il expliqué.

« Mais parce que je suis devenu Bodyart – je suis un transformateur donc je ne suis pas un homme ou une femme.

« Je transforme mon corps. Je suis trans mais pas bigender.

«Mais je n’ai toujours pas de parties féminines.

« J’ai expliqué cela à mon médecin généraliste et au NHS mais ils n’écoutent pas. »

Bodyart a légalement changé de nom en 2007 et il y a environ cinq ans, il est devenu officiellement neutre en matière de genre.

Cela signifie qu’il est enregistré comme « Mx » auprès de son médecin généraliste même s’il ne se considère pas comme non sexiste car « contrairement aux trans et aux autres personnes, je savais que j’étais né garçon et que je savais que je devenais un homme ».

Il a ajouté : « Je me vois maintenant comme un homme. Ils ne semblent pas comprendre cela.

Express.co.uk a contacté le NHS pour commentaires.