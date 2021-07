Woke news: un homme obtient un casier judiciaire pour «siffler le thème de Bob The Builder» | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police du Bedfordshire a enregistré l’interaction comme un incident haineux non criminel, qui restera dans son dossier pendant six ans. Le dossier pourrait être divulgué à des employeurs potentiels, ce qui aurait un impact sur les chances de l’homme d’obtenir un nouvel emploi.

En raison des lignes directrices sur les crimes haineux, qui sont entrées en vigueur en 2014, la police est obligée d’enregistrer tout incident qu’un membre du public croit être motivé par la haine, même si rien de criminel n’a eu lieu.

En 2020, 10 840 incidents haineux non criminels ont été enregistrés dans tout le pays, dont 120 000 depuis l’introduction du nouveau système.

Les militants soutiennent que cela peut pénaliser les personnes qui expriment des opinions qui ne violent aucune loi.

Les détails sur l’affaire de sifflement du Bedfordshire ne sont pas connus, mais il ne s’agit que de l’un des nombreux rapports d’incidents haineux inhabituels par la police.

Selon le Daily Mail, dans une autre affaire, un homosexuel a affirmé qu’un trafiquant de drogue l’avait arnaqué en raison d’attitudes homophobes.

Dans le West Yorkshire, la police a enregistré un incident haineux non criminel contre un professeur de natation, après qu’un garçon se soit cogné la tête sur le bord de la piscine.

Sa mère a affirmé que l’enseignant avait autorisé cela « en raison de son appartenance ethnique », et la police a été obligée de faire le rapport.

La police de Norfolk a enregistré un incident au cours duquel un ressortissant portugais avait laissé un pain à hamburger dans son allée, ce qui, selon eux, était « en raison de son appartenance ethnique ».

« Le public a raison de demander pourquoi la police enquête sur des choses qui ne sont pas des crimes. »

Fair Cop a été lancé en réponse aux nouvelles directives, qu’il souhaite mettre à jour pour garantir « qu’elles reconnaissent la liberté d’expression des citoyens ».

Son site Internet indique : « Certains d’entre nous ont été victimes d’interactions policières à la suite d’activités sur les réseaux sociaux ; certains sont des policiers qui ont honte de l’action de la police.

« Nous sommes tous furieux contre la portée excessive de « Big Brother » de diverses forces de police et d’autres autorités.

“Nous sommes unis dans notre objectif de faire respecter les lois existantes régissant la liberté d’expression, de conscience et de réunion – des droits qui nous appartiennent à tous dans ce pays.”

Selon le College of Policing, les incidents non criminels peuvent être révélés par des vérifications améliorées du casier judiciaire, approuvés par un chef de police et pertinents pour le travail.

Le directeur de la faculté, David Tucker, a déclaré : « Les directeurs généraux doivent également envisager de donner à quelqu’un la possibilité de répondre avant que des informations ne soient divulguées, et elles ne devraient pas être divulguées si elles sont insignifiantes, démontrent simplement un mauvais comportement ou se rapportent simplement au mode de vie d’un individu. »

Le Home Office a été contacté par Express.co.uk pour commentaires.