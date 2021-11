Woke news : une entreprise « leader » lance un programme de formation de 32 000 £ par an pour les minorités ethniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Penguin Random House – qui publie des classiques dont Jane Eyre et Great Expectations – annonce actuellement son « Next Editors Programme ». Ouvert jusqu’au 24 novembre, il permet aux personnes de plus de 18 ans et sans formation éditoriale de postuler pour travailler pour le cabinet.

Dans une publicité sur son site Internet, il dit : « Nous fabriquons des livres pour tout le monde, car un livre peut changer n’importe qui.

« Vous pourriez être chef de projet, enseignant, avocat avec un petit côté occupé – où que vous ayez travaillé, nous recherchons des personnes ayant le talent et la motivation nécessaires pour trouver et façonner les livres du futur.

« Il s’agit d’un programme d’apprentissage rémunéré de 18 mois, conçu sur mesure pour vous donner les outils et l’expérience nécessaires pour devenir un rédacteur en chef – un rôle central dans l’industrie de l’édition. »

Il ajoute que seules les personnes ayant «au moins trois ans d’expérience professionnelle dans n’importe quel secteur ou rôle» peuvent postuler.

Dans un texte de présentation sur son site Web, il décrit le programme comme «un stage d’action positive» qui est «conçu pour remédier à la sous-représentation des collègues d’origine noire, asiatique et minoritaire» au niveau du rédacteur en chef de Penguin Random House.

En effet, les rôles « recherchent et contribuent à façonner les livres que nous publions, il est donc important qu’ils représentent la diversité de la société britannique ».

Cependant, les nouvelles du travail et de ses exigences ont été critiquées – certains se demandant pourquoi les Blancs issus de milieux socio-économiques inférieurs n’étaient pas inclus.

Une enquête menée en 2019 a révélé que plus de 50 % des universités admettent moins de 5 % d’étudiants blancs issus de quartiers à faible participation.

Le comédien Leo Kearse a déclaré à Express.co.uk : « Cette initiative de Penguin montre que la diversité et l’inclusion signifient en réalité l’exclusion des personnes qui ont les mauvaises caractéristiques. Dans ce cas, ce sont les blancs.

«Ce qui semble dommage, car historiquement, certains blancs ont été assez accomplis dans le domaine de l’édition.

« Les Blancs sont-ils surreprésentés dans l’édition au Royaume-Uni (qui était à 86 % de blancs au dernier recensement) ?

« Si l’équité raciale est si essentielle, pourquoi ne l’étendons-nous pas à d’autres domaines ?

« Nous avons un autre programme d’action positive qui est ouvert aux personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés – The Scheme – qui est notre stage de niveau d’entrée. »

« J’exige que toutes les équipes de football de Premiership soient blanches à 86%, reflétant exactement la composition raciale du Royaume-Uni.

« Ils peuvent y parvenir grâce aux mêmes processus de recrutement. C’est une bonne idée, apparemment.

Une porte-parole de Penguin Random House a déclaré : « Nous avons développé ce programme parce que nos données d’inclusivité montrent une sous-représentation des collègues d’origines ethniques noires, asiatiques et minoritaires au niveau des rédacteurs en chef.

« Nous prenons des mesures positives pour résoudre ce problème via le programme Next Editors.