Woke se fait défoncer – mais maintenez le tour de la victoire

Il semble que les élections de 2021 mettent un terme décisif au règne de terreur Woke-Jacobin-Progressive et à ses efforts démoniaques pour annuler l’autorité de la vérité dans les affaires humaines – la vérité étant dérivée de la réalité. Pendant des années, dans une campagne sans cesse croissante de coercition, de persécution et de punition, les WJP ont fait leur propre «vérité» optionnelle en réalité et s’attendaient bêtement à ce que la nation se retourne pour elle. Mardi, les électeurs de tout le pays ont en effet frappé le Parti du chaos sur la tête avec trente pouces de barre d’armature n° 6 et ont dit « pas plus ». Quelques jours plus tard, les Wokesters voient toujours des étoiles et des planètes clignoter dans leurs lobes temporaux.

Le concours du gouverneur de Virginie a illustré clairement et clairement ce qui était en cause, le tout cristallisé dans le comportement idiot du conseil scolaire du comté de Loudoun l’année dernière. Le premier était le module sexuel du mess : un garçon de quinze ans se faisant passer pour une fille en robe a violé une vraie adolescente dans une salle de bain « pour filles ». Le conseil scolaire du comté de Loudoun l’a recouvert afin de ne pas interférer avec sa pédagogie innovante de confusion des genres. Le garçon violeur a été transféré dans une autre école où il a recommencé le même crime. Très mauvaise optique. Et le candidat du WJP, Terry McAuliffe, a dit aux parents de rester en dehors de cela, entraînant stupidement un pieu dans son propre cœur dans le processus.

Le deuxième était le module de race Woke, à savoir la théorie de la race critique, le principe selon lequel la société américaine est désespérément et systématiquement raciste et que les Blancs doivent être punis pour cela. La commission scolaire et ses alliés politiques ont nié que cette doctrine de la politique identitaire marxiste était intégrée au programme d’études. Ils mentaient, bien sûr, et bêtement, car c’était très facile à prouver.

Maintenant, je vais vous dire succinctement ce qui se cache derrière la théorie critique de la race, et ça va faire mal : après une soixantaine d’années de politique et de législation sur les droits civiques, une importante cohorte d’Afro-Américains ne réussit pas dans cette société et Les WJP blancs (alias « libéraux ») sont frappés de culpabilité et de honte devant l’échec de leurs efforts pour élever ce groupe et guérir le monde. Ainsi, ils se sont associés aux arnaqueurs de la race du pays pour construire un échafaudage d’excuses expliquant pourquoi il en est ainsi. Les vraies raisons pour lesquelles il en est ainsi sont tabous, à savoir la déconstruction libérale de la vie de famille américaine, le refus de prescrire des normes de comportement et des choix culturels auto-sabotants tels que l’échec à promouvoir l’enseignement des compétences linguistiques en tant que tâche principale de l’éducation publique. – parce que l’anglais du ghetto est plus stigmatisant et handicapant économiquement que la couleur de la peau ou toute autre caractéristique de l’auto-présentation, à moins que vous ne soyez un comédien professionnel. C’est la réalité froide et dure et c’est ce qui doit changer – mais cela ne changera pas tant que la course à la course (gagner de l’argent sur les excuses) est considérée comme « d’accord ».

Trop d’Américains voient à travers le non-sens du WJP sur le sexe et la race et votent maintenant pour l’expulser de la place publique et l’expulser des couloirs du pouvoir, au moins au niveau de l’État et local. Pour l’instant, cependant, il reste ancré au niveau national, à Washington, où il reçoit un énorme soutien de la bureaucratie permanente très bien payée qui administre une mauvaise politique sociale. Les résultats des élections de 2021 suggèrent que les démocrates de Woke seront éliminés du Congrès et de la Maison Blanche en 2022 – si les États-Unis peuvent y arriver sans craquer, ce qui reste douloureusement incertain sous les labeurs de Covid-19.

La pandémie, ainsi appelée, invoque un sombre soupçon de mauvaise conduite officielle à un niveau plus élevé et plus sinistre que les simples inanités politiques de Wokery. Les autorités de la santé publique ont menti à la nation à chaque tournant de ce mélodrame, et dans la mesure où de nombreux citoyens rationnels pensent que les autorités sont là pour les tuer. Par exemple, le Dr Fauci du NIAID continue de nier avoir joué un rôle dans la promotion de la recherche sur le gain de fonction sur les virus ici et dans le laboratoire de Wuhan. Sa dernière esquive a été de changer la définition officielle du gain de fonction en une salade alphabétique de conneries obscures devant un comité sénatorial – pour lequel le sénateur Rand Paul l’a de nouveau accusé de mentir et l’a supplié de démissionner.

Le CDC et la FDA ont lancé un ensemble de vaccins non testés sur le public qui se sont avérés produire des taux alarmants de réactions indésirables, à la fois invalidantes et entraînant la mort. Le système VAERS du CDC pour signaler tout ce qui est si bizarre que les médecins peuvent à peine l’utiliser et le CDC refuse de le réparer ; pendant ce temps, les médecins sont punis pour avoir même tenté de signaler des effets indésirables. L’ensemble des autorités médicales a milité de manière agressive contre les premiers traitements de Covid-19 avec des médicaments bon marché et facilement disponibles, licenciant même des médecins qui tentent d’utiliser les protocoles.

L’ensemble du processus d’approbation des différents vaccins a été truffé de fraudes, de statistiques de jeu, d’essais sabotés, d’escroqueries par appâts et d’échanges et de ratés de fabrication inexplicables – le tout plongé dans une odeur d’argent. Les compagnies pharmaceutiques ont refusé de révéler pleinement le contenu des vaccins. Maintenant, ils intensifient une campagne urgente pour vacciner les enfants à la suite d’essais cliniques précipités et falsifiés, avec la certitude statistique que beaucoup plus d’enfants seront blessés ou mourront de la vax qu’ils ne le feraient de Covid-19 lui-même.

