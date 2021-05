Woke University condamne Darwin pour suprématie blanche – RedState ⋆ .

Certains d’entre vous attendaient peut-être ceci: Cancel culture – ou, du moins, culture réveillée – a tourné le doigt vers Charles Darwin.

Vous êtes sans aucun doute familier avec la théorie de l’évolution – l’idée que ce qui a commencé comme un exsudat a progressé jusqu’à ce que ce soit nous.

Sur quoi reposait la notion?

Selon certains, il semble que telle était l’idée sinistre de la suprématie blanche.

Comme le rapporte The Telegraph, le biologiste anglais est l’un des onze cités dans un manuel de l’Université de Sheffield en tant que scientifiques dont les perspectives «ont influencé le type de recherche qu’ils ont mené et comment ils ont interprété leurs données».

Pour ceux qui ne le savent pas, Darwin a soutenu avec ferveur l’abolition de l’esclavage. En fait, il l’a qualifié de «cause sacrée».

De plus, il a présenté l’esclavage comme un fléau qui faisait «bouillir le sang».

Néanmoins, selon The Telegraph, le guide insiste pour que «les étudiants et les professeurs qui [Darwin] doit être historiquement mis en garde lorsque les conférenciers enseignent sa théorie fondamentale de l’évolution.

La raison: d’après le livre, il est l’une des nombreuses «personnalités scientifiques très célèbres» qui «avaient des opinions racistes».

Créé par des professeurs de la faculté des sciences animales et végétales, le manuel accuse l’homme d’utiliser son concept de sélection naturelle pour justifier la supériorité du mâle blanc.

Comme vous le savez sûrement, Darwin de 1859 sur l’origine des espèces est salué comme le fondement de la biologie évolutionniste.

Une caractéristique centrale: «la survie du plus apte».

Comme l’a clairement indiqué Sheffield dans Application d’un cadre décolonial à l’enseignement et à la recherche en écologie et évolution, de sinistres intentions étaient en cours:

[Darwin] croyait que sa célèbre théorie de la sélection naturelle justifiait l’idée que la race blanche était supérieure aux autres et utilisait sa théorie de la sélection sexuelle pour justifier pourquoi les femmes étaient clairement inférieures aux hommes.

Pourtant, l’école a une certaine opposition académique:

Les historiens ont déclaré au Telegraph que les directives de Sheffield étaient «non historiques et trompeuses» et «autoritaires».

De plus, comme l’a dit au point de vente le professeur James Moore:

«Presque tout le monde à l’époque de Darwin était« raciste »au XXIe siècle, non seulement les scientifiques et les naturalistes, mais même les militants anti-esclavagistes et les abolitionnistes.»

Cependant, James pense que Darwin était différent.

À entendre le professeur le dire, la théorie de l’évolution est celle de l’unité:

«Ce qui distingue son« racisme »- et le rend plus semblable à nous aujourd’hui – était sa profonde conviction que toutes les races humaines sont des« familles », des sœurs et des frères.»

L’homme était même – osez le dire James – s’est réveillé:

«La vigilance de Darwin était la plus évidente dans son maintien de la pleine humanité commune et de l’unité des races face à une anthropologie croissante qui insistait sur le fait que les races étaient en fait des espèces d’origine distincte et non liées, offrant ainsi une justification des atrocités dont Darwin est maintenant blâmé. “

Mais ces jours-ci, le réveil peut être annulé comme n’importe qui d’autre.

Et Sheffield fait de grands pas. Le guide dit même aux professeurs de sciences et aux étudiants de cesser de «vénérer les héros» des grands ligueurs de la science – en supprimant les termes «idoles», «génies»… et «père fondateur».

De telles caractérisations, affirme le manuel, les positionnent comme des «sauveurs blancs».

Un must absolu, dit-il: le démantèlement de «la blancheur et l’eurocentrisme de notre science».

Et le manuel n’a pas peur de devenir politique – après tout, la science n’est que cela:

Il est clair que la science ne peut être objective et apolitique. … Le programme que nous enseignons doit reconnaître comment le colonialisme a façonné le domaine de la biologie évolutionniste et comment les biologistes évolutionnistes pensent aujourd’hui.

L’historien d’Oxford Nigel Biggar voit le guide comme une menace potentielle pour la liberté éducative:

«Avant de propager cette idéologie, l’Université de Sheffield a-t-elle obtenu le consentement du personnel académique et permet-elle maintenant de faire l’objet d’une objection de conscience? Sinon, sa conduite est autoritaire et constitue sans doute une violation de la liberté académique. »

Le livre affirme que le voyage de collecte d’échantillons de plantes et d’animaux de Darwin à bord du HMS Beagle de la Royal Navy consistait en fait à cartographier les colonies.

Pendant ce temps, Nigel semble penser que Sheffield est, eh bien, stupide:

«Du vivant de Darwin, l’Empire britannique était occupé à émanciper des esclaves à travers le monde. L’hypothèse «décolonisante» selon laquelle la «cartographie coloniale» concernait uniquement l’oppression est fausse, et le jugement selon lequel Darwin devrait être condamné par association est moralement stupide.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre: la composante d’annulation de l’extrême gauche culturelle n’est pas au-dessus de se tourner vers l’intérieur.

D’un point de vue évolutif, il semble destiné à se manger.

Si cela se produit, il sera préparé pour l’ultime Darwin Award.

Découvrez «Decolonizing the Curriculum Hub» de Sheffield ici.

Et apprenez de la vidéo du site, “Pourquoi mon programme est-il blanc?” au dessous de:

