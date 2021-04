Wokeness – RedState ⋆ 10z viral

Vendredi, l’animateur de podcast Dave Rubin avait des mots forts pour le CDC.

Apparaissant sur Fox News, le commentateur a affirmé que le premier contrôleur américain de la maladie avait été frappé par un virus lui-même.

Comme couvert par le streiff de RedState, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a récemment nommé une menace pour la santé nationale qui ne peut pas être détectée par un laboratoire:

La pandémie COVID-19 a entraîné la mort de plus de 500 000 Américains. Des dizaines de millions de personnes ont été infectées. Et partout au pays, les gens souffrent. Il est important de noter que ces expériences douloureuses et l’impact du COVID-19 sont ressentis, le plus gravement, dans les communautés de couleur – des communautés qui ont connu un nombre de cas et des décès disproportionnés, et où l’impact social de la pandémie a été le plus extrême.

Pourtant, les disparités constatées au cours de l’année écoulée n’étaient pas le résultat du COVID-19. Au lieu de cela, la pandémie a mis en lumière des inégalités qui existent depuis des générations et a révélé pour toute l’Amérique une épidémie connue, mais souvent non traitée, ayant un impact sur la santé publique: le racisme.

Ce que nous savons, c’est ceci: le racisme est une grave menace pour la santé publique qui affecte directement le bien-être de millions d’Américains.