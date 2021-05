Wokery commence-t-il à décliner? ⋆ 10z viral

(Steven Hayward)

De plus en plus, la pandémie de réveil qui afflige nos élites et les amène à masquer leur racisme me rappelle les bus forcés à la fin des années 1960 et au début des années 1970 – un projet auquel les libéraux (et les juges fédéraux dociles) étaient farouchement dévoués (même en tant que riches libéraux ont envoyé leurs propres enfants dans des écoles privées), ce qui était extrêmement impopulaire.

À l’époque, comme maintenant, de nombreux républicains ont parlé à voix basse de leur opposition aux bus de peur d’être qualifiés de «racistes», et les critiques les plus virulents et les plus directs du bus étaient des démocrates comme le sénateur de Washington Henry «Scoop» Jackson. Ce genre de démocrate a disparu depuis longtemps, bien sûr, bien que vous entendiez de temps en temps des échos de feinte, tels que les récents commentaires de James Carville rapportés ici que «l’éveil est un problème, et tout le monde le sait».

Tant que les juges fédéraux imposaient un bus forcé par décision judiciaire, il était largement à l’abri des urnes. Mais les élections des conseils scolaires locaux se sont souvent tournés vers l’opposition au bus, et il n’était pas inhabituel au début des années 1970 qu’il y ait des listes de candidats aux conseils scolaires anti-bus qui balaient les commissions scolaires libérales conformes lors de glissements de terrain, souvent dans des juridictions favorables aux démocrates. . C’est à partir de ces efforts que sont nées des alternatives telles que les écoles aimantées, et plus tard les écoles à charte, comme alternative au bus. Finalement, la justice fédérale a cédé sur les bus forcés, mais pas avant que les dommages causés au Parti démocrate aient été causés, à cause de cela et de problèmes connexes tels que la montée de la criminalité et les troubles urbains. (Hmmm, cela semble étrangement familier maintenant aussi.)

Il est donc intéressant de voir les résultats des élections pour le conseil scolaire et le gouvernement local à Southlake, au Texas, dans la banlieue de Dallas, ce week-end. NBC News le rapporte de cette façon:

SOUTHLAKE, Texas – Neuf mois après que des responsables du district scolaire indépendant de Carroll ont présenté une proposition pour lutter contre l’intolérance raciale et culturelle dans les écoles, les électeurs ont remporté samedi une victoire éclatante à une liste de candidats au conseil scolaire et au conseil municipal qui se sont opposés au plan. Dans une campagne inhabituellement amère qui faisait écho à une division nationale croissante sur la façon de traiter les questions de race, de genre et de sexualité dans les écoles, les candidats de la ville de Southlake ont été répartis entre deux camps: ceux qui soutenaient les nouvelles exigences de formation en matière de diversité et d’inclusion pour les étudiants de Carroll et les enseignants et ceux soutenus par un comité d’action politique qui a été formé l’année dernière pour faire échouer le plan.

Le résultat n’était même pas proche: les candidats anti-réveil ont battu les membres sortants du conseil scolaire par une marge de 70-30 sur un taux de participation plus élevé que la normale. Cela s’appelait autrefois un glissement de terrain:

Les candidats soutenus par le conservateur Southlake Families PAC, qui a recueilli plus de 200 000 $ depuis l’été dernier, ont remporté chaque course d’environ 70 à 30%, y compris celles pour deux postes de conseil scolaire, deux sièges au conseil municipal et un maire. Plus de 9 000 électeurs ont voté, trois fois plus que lors de concours similaires dans le passé.

Voici comment NBC News a tweeté l’histoire, avec les corrections appropriées:

Chaser: Les électeurs d’Austin, au Texas, ont voté pour abroger l’ordonnance permissive de la ville autorisant le «camping urbain», c’est-à-dire l’itinérance en fuite. Le vote n’était pas proche: 58 à 42 pour cent. Plus ici.

J’attends beaucoup plus de cela au cours des deux prochains cycles électoraux – si les conservateurs et les candidats républicains ne reculent pas devant la confrontation directe.

