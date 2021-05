Wokies pousse pour Black Superman au lieu d’élever un super-héros noir – RedState ⋆ .

Dans le dernier épisode de «Les progressistes font semblant de se soucier des Noirs», nous avons une tentative assez particulière de pousser pour une représentation noire dans les films de super-héros. Au lieu de créer de nouveaux personnages afro-américains ou d’élever des héros noirs qui existent déjà, ils font ce que l’on aurait pu voir venir à des années-lumière.

Ils font un film de Superman noir, vous tous.

Non, ils ne créent pas un nouveau Kryptonien qui se trouve être noir. Ils ne dotent pas un personnage noir du pouvoir de Superman. Ils font littéralement de Kal-El, également connu sous le nom de Clark Kent, un homme noir parce que, cher lecteur, c’est ainsi que vous gérez le manque de personnages divers dans les bandes dessinées et les films.

., un site Web de films populaire, a rapporté: «Le redémarrage de Superman en cours de développement de DC, qui mettra en vedette un acteur noir comme héros emblématique, conservera l’histoire d’origine des bandes dessinées du personnage.»

L’auteur a ajouté: «Bien que les fans réclament un autre film de Superman mettant en vedette Cavill, Warner Bros. choisit d’aller dans une toute nouvelle direction.»

Mais attendez, il ya mieux.

L’auteur et amateur de course professionnel Ta-Nehisi Coates a été sollicité pour écrire le scénario. Oui, le même gars qui a écrit une bande dessinée comparant le professeur et auteur Jordan Peterson au Red Skull, un supervillain nazi qui est également l’ennemi juré de Captain America. Peterson a eu une réponse appropriée:

Le Kryptonien afro-américain n’a pas encore été choisi, mais . a rapporté que «le favori des rumeurs était Michael B. Jordan, bien qu’il soit resté silencieux sur le sujet lorsqu’on l’a interrogé récemment.

Lorsque la nouvelle concernant ce projet a été annoncée pour la première fois, la nature exacte de la représentation du personnage n’était pas connue, mais il y a maintenant des signes que la production mettra en vedette Kal-El en tant qu’homme noir.

De .:

Certains nouveaux détails sur le redémarrage de Superman de DC sont apparus grâce à THR. Selon des sources proches du projet, Coates est actuellement en train de créer un Superman dans la veine des bandes dessinées originales (et toujours nommé Kal-El), et qu’il conservera ses origines kryptoniennes. Il est admis que ces détails pourraient changer, d’autant plus que le script n’est pas attendu avant la mi-décembre. De plus, le concept du film étant une pièce de la période du 20e siècle est à l’étude.

Ils ont ajouté:

Il y a eu des exemples de Black Superman dans les bandes dessinées, comme Calvin Ellis et Val-Zod. Ces deux personnages sont également originaires de Krypton, mais les détails rapportés sur le redémarrage de DC indiquent que Coates s’en tient au Superman original. Naturellement, l’annonce originale a rencontré un certain recul, mais comme les Kryptoniens sont une race extraterrestre, il n’y a vraiment rien qui dit que Superman doit être blanc.

Il semble également que le film pourrait essayer de résoudre deux problèmes de réveil à la fois. «En centrant un homme noir sur les origines immigrées de Kal-El, ce projet Superman a le potentiel de dire quelque chose de vraiment significatif», a noté ..

Le virage de la course a été un phénomène ennuyeux dans les films et les bandes dessinées récemment. Dans certains cas, changer la race d’un personnage moins connu n’est peut-être pas aussi grave, mais modifier un personnage aussi emblématique que Superman de cette manière au nom de la justice sociale est simplement un complot stupide venant de l’extrême gauche. . S’ils voulaient vraiment promouvoir une représentation plus noire dans ces films, ils se concentreraient sur des personnages moins populaires qui se trouvent être noirs et les porteraient sur le grand écran.

En fait, il existe déjà un personnage noir convaincant qui mérite plus que son propre film. Son nom: Icon. C’est un super-héros dont les pouvoirs rivalisent avec ceux de Kal-El et sa trame de fond est tout aussi intéressante. Icon, de son vrai nom Arnus, est un extraterrestre originaire de la planète Terminus. DC Fandom décrit son histoire d’origine:

Arnus of Terminus est un négociateur extraterrestre bloqué. Après s’être écrasé dans le Grand Sud en 1839, il est passé d’esclave à soldat de l’Union puis à avocat et a été impliqué dans une grande partie de l’histoire des Noirs. Il a développé le personnage d’Augustus Freeman, se faisant passer pour son propre fils quatre fois. Lorsqu’il a rencontré le jeune Raquel, elle l’a convaincu de devenir un super-héros, une icône pour la communauté noire de Dakota City.

Le site Web le décrit également comme «un genre de personne très intelligent et quelque peu raide» et note que, «en raison de son travail de classe supérieure en tant qu’avocat de renom et de sa« bonne »façon de parler; est souvent critiqué comme étant un «vendu» ou «blanchi à la chaux».

Plus intéressant encore, Augustus Freeman est aussi un républicain conservateur convaincu, ce qui explique pourquoi la foule réveillée n’oserait jamais reconnaître son existence. En fait, le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, est un fan.

Si vous êtes un nerd de la bande dessinée qui n’a pas entendu parler d’Icon, la vidéo suivante vous en dira plus:

Icon possède plusieurs des mêmes pouvoirs que Superman, notamment le vol, la super force, la super vitesse et la super agilité. En fait, «à un moment donné, il a poussé Superman hors de la Watchtower 50 pieds dans l’espace. Plus tard, Superman a admis que personne, y compris Darkseid, ne l’avait jamais frappé aussi fort », selon DC Fandom.

Un film sur Icon ferait la promotion d’un personnage noir que la plupart ne connaissent pas sans avoir à se contenter d’un personnage blanc déjà établi. Cela présenterait une nouvelle génération à un super-héros noir qui a été négligé pendant des années. Ils n’auraient même pas à inclure sa politique dans le film.

Mais, bien sûr, ce n’est pas ce que veulent les wokies parce qu’ils ne sont pas sérieux au sujet de ce qu’ils prêchent. Ils préfèrent donner un fan à Clark Kent plutôt que d’élever un personnage qui n’a rien de commun avec Rachel Dolezal.