Wolbachia, la bactérie qui pourrait changer le monde

La moitié de la population mondiale risque de contracter des maladies transmises par les moustiques. Le danger est beaucoup plus grand parmi les populations socialement défavorisées. Los científicos buscan desde hace décadas soluciones y creen haber encontrado la definitiva: la Wolbachia, una bacteria que vive de forma natural en el 60% de los insectos del planeta, que bloquea patógenos ,y que, aunque no vive en mosquitos como el Aedes Aegypti , Quoi il peut être porteur de maladies comme la dengue, le paludisme, la fièvre jaune, le virus mayaro, le chikungunya ou le Zika, Oui, il peut être introduit dans leurs ovules ou dans leur corps par micro-injections ou génie génétique. Les deux solutions sont déjà testées. Et ils travaillent. Le Wolbachia pourrait changer le monde.

L’urbanisation, la mondialisation, le changement climatique et les changements dans l’utilisation des terres ont contribué à la réapparition et à l’expansion des maladies transmises par les moustiques. L’incidence de la dengue a augmenté de 30% au cours du dernier demi-siècle et les épidémies de chikungunya, de fièvre jaune et de paludisme ont augmenté en taille et en fréquence depuis 2014.

L’épidémie du virus Zika en 2015 et 2016 en Amérique latine et dans les Caraïbes a causé troubles socio-économiques sur une grande Scale. Et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement due à la pandémie de coronavirus provoque un augmentation du nombre de décès liés au paludisme en Afrique subsaharienne.

Les maladies transmises par les moustiques, telles que la dengue et le paludisme, représentent donc un fardeau très important sur la santé mondiale. En réalité, le moustique est l’animal le plus dangereux de la planète, celui qui cause le plus de morts humaines. Les méthodes actuelles de lutte à base d’insecticides et le maintien de l’environnement n’ont pas réussi à éliminer la charge de morbidité.

Lâcher de moustiques génétiquement modifiés

Lâcher de moustiques génétiquement modifiésLes scientifiques recherchent des solutions évolutives et déployables, dont certaines basées sur la génétique, pour réduire le risque de transmission de ces maladies. Le lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans l’environnement semble être un grand succès.

L’étude intitulée « Combattre les maladies transmises par les moustiques à l’aide des technologies de contrôle génétique & rdquor ;, publiée dans la revue ‘Nature’, passe en revue les derniers développements et progrès dans ce domaine, les similitudes et les distinctions entre les technologies utilisées et leurs applications futures. pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques.

La Wolbachia et se transmet chez les insectes de génération en génération par accouplement. Lorsqu’il est présent dans Aedes Aegypti, il annule sa capacité à infecter les gens. Si toute la population de ces moustiques était porteuse de la bactérie, la possibilité de contracter les maladies qu’elle transmet serait quasi nulle.

Des scientifiques de nombreux pays introduisent Wolbachia dans des œufs de moustiques Aedes Aegypti. Lorsque les mâles de cette espèce porteurs de cette bactérie s’accouplent avec des moustiques femelles sauvages, même s’ils n’ont pas Wolbachia, leurs œufs ne produisent pas de petits et le nombre de spécimens est réduit.

Un autre système également appliqué dans certains pays consiste à introduire la bactérie dans les moustiques mâles et femelles. Le résultat est également satisfaisant. De plus, seules les femelles stérilisées sont relâchées à certains endroits. Dans des endroits comme les États-Unis, l’Australie, le Mexique, la Thaïlande, Porto Rico ou la Colombie lâcher des moustiques avec Wolbachia.

Expériences avec le moustique tigre, présent en Espagne

Expériences avec le moustique tigre, présent en EspagneDe nombreux pays travaillent déjà avec stratégies de contrôle génétique. Les chercheurs modifient des spécimens et les relâchent dans l’environnement avec Wolbachia. Ils veulent que la progéniture naisse avec Wolbachia, annulant ainsi leur capacité à rendre les gens malades. Dans certains pays, une autorisation spéciale des autorités est nécessaire pour les libérations. De nombreuses autres études et de nouvelles recherches sont encore nécessaires, mais les résultats jusqu’à présent ont été encourageants.

Des expériences similaires sont également menées avec le moustique tigreAedes albopictus. En fait, une expérience en Chine a presque anéanti les populations de cette espèce sur deux petites îles.

Le dernier paragraphe de l’étude publiée par ‘Nature’ est significatif : “Pour l’avenir, la perspective de contrôler les maladies transmises par les moustiques grâce à des technologies innovantes est prometteuse et nous sommes à l’âge d’or du développement des technologies de contrôle de la population. Avec l’augmentation de la confiance du public, du temps et des progrès, nous continuerons à voir ces technologies développées et utilisées en toute sécurité pour résoudre les problèmes de santé mondiale et assurer la sécurité des vies humaines.

D’autre part, les études menées par le « World Mosquito Program » ont tiré plusieurs conclusions sur la lutte biologique avec Wolbachia :

-Il est autosuffisant, ce qui en fait une mesure abordable à long terme.

-Il a eu résultats positifs dans d’autres parties du monde.

-C’est une méthode assurance santé des personnes, des animaux et de l’environnement.

-Dans les zones avec niveaux élevés de Wolbachia, aucune transmission de la dengue n’est mise en évidence.

-C’est une mesure alternative de contrôle approuvé par les entités sanitaires gouvernementales de divers pays.

-Il n’a pas sans frais pour la communauté.

Traitement des piqûres de moustiques

Traitement des piqûres de moustiques– Laver la zone avec de l’eau et du savon.

-Appliquer un sac de glace pendant 10 minutes pour réduire l’inflammation et les démangeaisons. Réappliquez le pack de glace au besoin.

-Appliquez un mélange de bicarbonate de soude et d’eau, ce qui peut aider à réduire les démangeaisons.

-Crème anti-grattage pour une piqûre de moustique.

-Mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec une petite quantité d’eau, assez pour former une pâte.

-Appliquer la pâte sur la piqûre de moustique.

-Attend 10 minutes.

-Utilisez une crème antihistaminique en vente libre pour soulager les démangeaisons. Suivez les instructions sur l’étiquette du produit ou demandez à votre pharmacien.

