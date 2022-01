Wolf à Red Bull, UPS quitte Ferrari et d’autres histoires

Les équipes de Formule 1 ne peuvent pas survivre sans leurs sponsors, et récemment, il y a eu des mises à jour à cet égard, Ferrari perdant UPS et Red Bull signant Wolf.

Quelle ironie que le dernier sponsor de Red Bull s’appelle « Wolf », et ce qui est encore plus ironique, c’est que « Wolf » sera là pour améliorer la cybersécurité de l’équipe.

Red Bull a annoncé qu’elle s’était associée au spécialiste américain de la cybersécurité Arctic Wolf, « le leader mondial des opérations de sécurité, fournissant la première plate-forme d’opérations de sécurité cloud native pour mettre fin au cyber-risque », comme décrit dans la déclaration de l’équipe.

La déclaration a poursuivi en disant : « En équipant l’infrastructure existante de l’équipe de sa plate-forme, Arctic Wolf contribuera à garantir que les données et les opérations critiques nécessaires à Red Bull Racing Honda pour réussir sur et hors piste sont protégées à tout moment. L’activité du système et du réseau sera surveillée en toute sécurité 24h/24 et 365 jours par an, réduisant ainsi l’exposition potentielle aux systèmes informatiques de l’usine, de la soufflerie, de la piste et partout entre les deux. »

Christian Horner, PDG et directeur de l’équipe de Red Bull Racing Honda, a déclaré : « La Formule 1 moderne est presque autant motivée par les données que par les incroyables athlètes au volant. Avec de grandes quantités d’informations générées lors de la création des voitures Red Bull Racing Honda et envoyées de la piste à l’usine, protéger chaque jour l’avantage concurrentiel pour lequel nous travaillons si dur est d’une importance cruciale. Notre partenariat avec Arctic Wolf améliorera encore nos opérations de cybersécurité et assurera la sécurité de nos données. »

Ferrari et UPS se séparent

UPS est le partenaire logistique et d’expédition officiel de la Scuderia depuis 2013, mais il a été révélé que l’accord de parrainage avait pris fin sans renouvellement, comme le confirme un rapport du Sports Business Journal, qui a également signalé qu’UPS avait été retiré de la page du site Web des partenaires de l’équipe Ferrari. avec Mission Winnow, l’initiative de Philip Morris visant à transformer l’entreprise en réduisant ses ventes de cigarettes et en promouvant des technologies alternatives.

L’avenir de la relation entre Ferrari et Philip Morris reste incertain, Mattia Binotto déclarant à The Race : « Nous en discutons en ce moment. Ils ont été notre sponsor titre et si vous regardez la façon dont nous inscrivons notre équipe au prochain championnat, cela ne s’appelle plus Scuderia Ferrari Mission Winnow, mais seulement Scuderia Ferrari.

«Je pense que c’est assez simple comme réponse. Mais encore, il existe de nombreuses opportunités sur lesquelles nous pouvons collaborer avec eux, en les gardant comme partenaires.

« Nous avons différentes options sur la table pour le moment et nous discutons toujours, et j’espère que cela restera un partenaire solide, mais cela prendra encore quelques jours et quelques semaines. »

Ferrari a récemment annoncé que Santander reviendrait en tant que sponsor pour la première fois depuis 2017 dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Ils ont également annoncé que la société technologique suisse Velas Network serait partenaire, pour créer du contenu numérique pour ses fans, a déclaré lundi le constructeur de voitures de sport de luxe.

Kaspersky re-signe avec Ferrari

Ferrari a également annoncé avoir renouvelé son accord de sponsoring avec Kaspersky dans un communiqué de l’équipe.

Ferrari a déclaré dans son communiqué : « La Scuderia Ferrari est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé un accord de partenariat pluriannuel avec Kaspersky, un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données. La collaboration remonte à 2010 et a été renouvelée en 2015, tandis que ce nouveau renouvellement voit sa portée s’élargir, puisque Kaspersky sera désormais également un partenaire officiel de la FDA Esports Team, le département qui, depuis 2019, s’occupe du sport automobile virtuel au sein de la Ferrari. Académie de conduite.

« Dans le cadre de ce partenariat, Kaspersky fournit plusieurs services essentiels, notamment la protection constante des données Ferrari à la fois dans son siège de Maranello et sur les pistes de course du monde entier. Le logo de l’entreprise figurera sur les casques et les vêtements des pilotes et des membres de l’équipe lors de tous les événements officiels de la Scuderia, ainsi que sur les chemises portées par les pilotes de simulation de l’équipe FDA Esports et sur les voitures Ferrari dans les différentes plates-formes de jeux avec lesquelles le Maranello marque est impliqué.

Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, a déclaré : « Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Kaspersky et, en fait, d’élargir sa portée. Nos deux entreprises ont beaucoup en commun, comme une politique d’excellence technologique et une culture du travail en équipe. Depuis plus d’une décennie, Kaspersky joue un rôle clé pour la Scuderia Ferrari, en protégeant nos données à la fois sur la piste et à Maranello et il est important que nous puissions compter sur un partenaire aussi fiable lorsqu’il s’agit d’un aspect aussi délicat de la vie de une équipe. Nous sommes également heureux que notre collaboration se soit étendue au monde de l’esport, qui se développe rapidement et est vital pour promouvoir le sport automobile auprès d’un public plus large et plus jeune.

Williams remporte un procès de 35 millions de dollars contre Rokit

Juste avant que Williams ne soit acquis par la société d’investissement américaine Dorilton Capital en août 2020, Williams a mis fin à son accord de parrainage avec Rokit et Rokit Drinks, un accord qui a été signé avant la saison de F1 2019 prévue pour cinq ans.

Cependant, Decalspotters a rapporté que Williams avait intenté une action en justice contre Rokit pour avoir omis d’effectuer le paiement à la société basée à Grove en vertu de l’accord, le média étant spécifiquement dédié à la marque, aux affaires et à la couverture des sponsors, déclarant que « La Cour centrale de Californie a attribué un paiement de 35,7 millions de dollars en arbitrage à ROKiT pour ne pas avoir respecté les accords contractuels avec Williams Racing.

Aston Martin et BWT se séparent-ils ?

BWT, une société autrichienne spécialisée dans les systèmes de production, de stockage et de distribution d’eau purifiée et d’eau pour injection (WFI), est le sponsor de l’équipe de F1 basée à Silverstone depuis l’époque où elle s’appelait Force India et Racing Point. , avec les voitures de l’équipe ayant la couleur rose utilisée dans la marque BWT, les voitures étant surnommées les «Pink Panthers».

Vous avez peut-être remarqué quelque chose d’un peu spécial… Présentation du couvercle 2021 de Sebastian. Il a un objectif, sensibiliser à la durabilité. 💚 #SV5 pic.twitter.com/cag5pNRcKF – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 12 mars 2021

Le parrainage s’est poursuivi sous le surnom d’Aston Martin de l’équipe de F1 malgré les voitures peintes en British Racing Green, Sebastian Vettel agissant plutôt en tant qu’ambassadeur de la société de traitement de l’eau, alors que le pilote allemand a fait ses débuts avec un casque rose au début de la saison 2021 de F1 .

Cependant, Aston Martin a retiré BWT de la liste des partenaires de l’équipe présentée sur le site Web de l’équipe de F1, et cela a coïncidé avec l’annonce du départ immédiat du patron de longue date de l’équipe, Otmar Szafnauer, avec des rumeurs liant Szafnauer à un rôle chez Alpin. Coïncidence?

Mercedes perd Bose et Epson ?

Les sponsors de longue date de Mercedes, Bose et Epson, auraient mis fin à leur collaboration avec les huit fois champions des constructeurs de F1 avant la saison 2022 de F1. Cependant, aucune déclaration officielle n’a été publiée par Mercedes.

#SponsorWatch : Mercedes-AMG ne sera pas partenaire d’EPSON et de BOSE en 2022 après 8 ans au sein de l’équipe. Les Flèches d’Argent ont 4 niveaux de hiérarchie de sponsors – Partenaire titre, Partenaire principal, Partenaire d’équipe et Fournisseurs d’équipe.#F1 #F12022 #sponsor #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/MyXjFRzBla – Decalspotters (@decalspotters) 3 janvier 2022