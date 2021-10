Wolf Alice a sorti une version deluxe de son nouvel album Blue Weekend. Il contient plus de chansons, dont une reprise de la chanson d’Alex G « Bobby » de son album Rocket de 2017. Écoutez-le ci-dessous.

L’édition de luxe comprend également une collection d’enregistrements intitulée The Pool Sessions, qui comprend des enregistrements en direct des chansons de leur album. Wolf Alice est actuellement en tournée et Alex G est également en tournée. Le dernier album d’Alex G était House of Sugar en 2019. Il a marqué le film d’horreur Nous allons tous à l’Exposition universelle, qui a fait sa première à Sundance plus tôt cette année.

