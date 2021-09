Wolf Hoffmann d’Accept : “Nous ne sommes pas un groupe qui doit avoir une ballade pour les poussins”

J’ACCEPTE guitariste Loup Hoffmann parlé au Brésil Actualités Headbangers sur l’inspiration de la chanson “Le meilleur est à venir”, une sorte de “ballade” qui figure sur le dernier album du groupe, “Trop méchant pour mourir”.

« J’avais écrit la musique pour cette chanson et je l’ai aimée, mais je n’étais pas tout à fait sûre que cela fonctionnerait pour J’ACCEPTE, parce qu’après tout, une chanson comme celle-là doit être convaincante à cent pour cent et le chanteur doit vraiment y mettre son cœur et son âme, sinon ça ne va pas le faire, je pense”, Loup dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Parce que la dernière chose que vous voulez, surtout en tant que métal comme nous, vous ne voulez pas d’une ballade à moitié idiote qui est seulement comme, ‘Meh’, où les gens disent, ‘Eh bien, ils auraient pu laisser ça de côté .’ Donc, si on fait une ballade ou une chanson lente… En fait, pour moi, ce n’est pas vraiment une ballade typique, c’est plutôt une chanson plus lente parce qu’elle est quand même assez sautillante et pas tellement… Je ne sais pas… Quelque chose n’est pas là. une ballade typique pour moi.

“Quoi qu’il en soit, nous avons d’abord dit quand nous l’avons enregistré : « attendons simplement de voir comment il se développe et ce que marque [Tornillo, ACCEPT singer] se sent à ce sujet. S’il s’y met vraiment et s’il le comprend vraiment, pour ainsi dire, et qu’il livre vraiment, alors il fera l’affaire. Et par Dieu, il l’a fait. Je pense qu’il a fait un travail de tueur. Et il adore cette chanson ; vous pouvez dire qu’il l’aime.

“Nous avons eu des sortes de” ballades “au cours des dernières années, et cela fait un moment que nous en avons fait une, parce que j’ai toujours eu l’impression que nous n’en avions pas vraiment besoin”, Loup a continué. “Nous ne sommes pas un groupe qui doit avoir une ballade pour les filles ou quelque chose comme ça; ce n’est pas nous. Nous ne sommes pas BON JOVI ou nous ne sommes pas quelqu’un d’autre… Ce n’est pas nous. Je comprends – c’est leur truc – mais ce n’est pas vraiment qui nous sommes. C’est pourquoi j’ai pensé que si nous en faisons un, ce doit être vraiment convaincant. Et au niveau des paroles, je pense que ça s’est vraiment très bien passé. Le message de cette chanson est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais je suis personnellement du genre optimiste et j’aime vivre dans le présent et le futur beaucoup plus que dans le passé. Donc, je pense en fait que le meilleur est toujours là-bas beaucoup de fois. Qui sait ce qu’il y a au coin de la rue ? Qui sait ce qui va se passer la semaine prochaine, et ça pourrait être la meilleure chose de tous les temps. Et c’est comme ça que j’aime penser personnellement et aussi en tant que musicien. Je pense que tu dois te dire ‘Peut-être le meilleur J’ACCEPTE l’émission n’a pas encore été jouée. Peut-être qu’hier était incroyable, mais demain pourrait être beaucoup, beaucoup mieux. Et c’est ce qui, je pense, vous motive [and] vous met au défi.”

“Trop méchant pour mourir” est sorti en janvier via Explosion nucléaire. Le LP est le premier du groupe sans bassiste Pierre Baltes, qui est sorti J’ACCEPTE en novembre 2018. Il a depuis été remplacé par Martin Motnik. J’ACCEPTELa gamme de s’est également élargie avec l’ajout d’un troisième guitariste, Philippe Shouse, qui a initialement rempli pour Uwe Lulis pendant les années 2019 “Terreur symphonique” tournée, avant d’être invité à rejoindre définitivement le groupe.

“Trop méchant pour mourir” a été enregistré à Nashville, Tennessee avec le producteur britannique Andy Sneap (JUDAS PRIEST, MEGADETH), qui a été responsable du son de studio de J’ACCEPTE depuis 2010.



