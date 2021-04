Wolff a empêché Allison de quitter Mercedes pour de bon

James Allison pensait qu’il quitterait Mercedes pour de bon en démissionnant de son poste de directeur technique, mais le chef d’équipe Toto Wolff a proposé une alternative.

Plus tôt en avril, Mercedes a annoncé un remaniement du personnel avec Allison cédant le rôle de directeur technique à l’actuel directeur de la technologie, Mike Elliott, le 1er juillet.

Mais plutôt que de quitter complètement l’équipe, ce que Allison pensait se passer, un nouveau rôle a été créé spécifiquement pour Allison par Wolff.

Il deviendra le directeur technique à la place, un rôle qui enlève les activités quotidiennes de la Formule 1 mais le maintient en étroite collaboration avec l’équipe de Brackley et Brixworth.

«Quand j’ai senti que c’était la bonne chose pour moi et que la meilleure chose pour l’équipe de s’éloigner, j’ai vraiment pensé que je m’éloignerais de mon canapé pour encourager l’équipe de la ligne de touche en tant que parieur», a déclaré Allison, comme cité par The Race.

«Je n’imaginais pas qu’il y aurait une place pour moi dans l’équipe, ayant abandonné ce brillant travail.

«Heureusement, Toto l’a vu un peu différemment. Et entre nous, nous avons travaillé sur la manière dont je pourrais contribuer à l’équipe.

Allison a déclaré qu’il avait décidé de quitter le poste de directeur technique en 2019 et qu’il savait au fond que la bonne décision avait été prise.

«Je sais que c’est la bonne chose à faire», a-t-il ajouté.

«Mais une grande partie de moi me crie« que diable faites-vous?! »

«C’est un travail brillant. Mais c’est définitivement la bonne chose pour moi. Et c’est définitivement la bonne chose pour l’équipe. Et le deuxième de ces deux est le plus important.

«Mais je suis à peu près sûr que je pourrai revenir sur cette période dorée que j’ai eu la chance d’avoir à la fin de ma carrière en F1 et penser à la chance que j’ai eu de faire partie de ce groupe de personnes à ce moment-là. , et être le directeur technique de ce qui est sans doute l’équipe de Formule 1 la plus réussie et la plus étonnante de tous les temps. »

La décision d’Allison a également été guidée par le fait de vouloir partir tout en restant au sommet plutôt que d’avoir une influence décroissante sur l’équipe dans les années à venir.

«Je préférerais de beaucoup que ce soit fait quand j’étais encore utile, plutôt que de devenir une vieille sorte d’embarras», dit-il.

«La période pour laquelle j’étais vraiment à l’aise et confiant de m’engager en tant que directeur technique est ce que vous avez vu, et nous avons travaillé collectivement pour nous assurer que la transition de moi à Mike serait un succès et donnerait à l’entreprise tout le des avantages qui découlent de la vigueur d’un nouvel ensemble de mains en charge.

«Ce n’est pas seulement l’opportunité pour Mike que cela produit, mais il en résulte une sorte d’effet d’entraînement dans l’entreprise. Et c’est généralement une chose très saine pour une équipe.

