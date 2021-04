Wolff a menacé de mettre Hamilton et Rosberg au banc des collisions

En résumé: le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, révèle comment une «main de fer» était nécessaire pour garder Lewis Hamilton et Nico Rosberg en ligne pendant leur séjour de quatre ans en tant que coéquipiers chez Mercedes.

Wolff: « Iron Fist » nécessaire avec Hamilton et RosbergWolff a rejoint Mercedes après que Hamilton avait été embauché comme coéquipier de Rosberg. Le couple avait conduit pour la même équipe en karting plus d’une décennie plus tôt et Wolff a admis qu’il y avait parfois une «négativité» entre eux après leur réunion.

«Je ne pouvais pas changer cela parce que les pilotes avaient été embauchés avant mon arrivée», a-t-il déclaré au podcast High Performance. «Personne n’a vraiment pensé, quelle est la dynamique entre les deux? Quel est le passé entre les deux? Je veux dire, il y avait beaucoup de contexte historique que personne d’entre nous ne connaissait et ne le saura jamais. »

Les deux pilotes se sont parfois affrontés alors que Mercedes dominait la saison 2014, notamment à Spa, qui a laissé Hamilton avec un pneu crevé et a donné la victoire à Daniel Ricciardo de Red Bull. «C’était très difficile parce que je suis entré dans l’équipe en tant que nouveau venu en Formule 1 et que Nico et Lewis étaient dans le sport depuis bien plus longtemps», a déclaré Wolff.

«Mais quand même, j’ai pu créer un environnement où ils devaient respecter l’équipe, parfois avec une main de fer. Et ils ont compris qu’ils ne pouvaient pas nous laisser tomber. Ils ne pouvaient pas laisser tomber Mercedes.

«Quand les événements de 2014 [happened] J’ai senti qu’il y avait un comportement égoïste. J’ai dit, la prochaine fois que vous vous approcherez de l’autre voiture, votre coéquipier, vous pensez à la marque Mercedes. Vous pensez à des personnes seules dans l’équipe. Vous pensez à Dieter Zetsche, le PDG de Mercedes. Cela va changer votre façon d’agir.

«Vous n’allez pas mettre votre coéquipier dans le mur. Et j’ai toujours dit clairement que si cela se produisait régulièrement et que je verrais un modèle, je n’ai pas peur de faire rater quelqu’un des courses.

Rosin rejette les insinuations sur le titre F3 de Schumacher

Dessin commémoratif: Michael et Mick Schumacher – Leurs différents itinéraires vers la Formule 1Le revirement remarquable de mi-saison qui a mis Mick Schumacher sur la bonne voie pour remporter le championnat de Formule 3 2018 a attiré de nombreuses spéculations à l’époque. N’ayant pas réussi à remporter une victoire sur les 14 premières courses, le pilote Prema a remporté la moitié des 16 autres et a décroché le titre. Dan Ticktum, qui a vu Schumacher et son coéquipier Prema Robert Shwartzman passer devant lui au classement par points, a suggéré à l’époque qu’ils pourraient avoir «une carte moteur spéciale ou quelque chose du genre».

Le directeur de l’équipe Prema, René Rosin, a réfuté ces affirmations dans une récente interview pour le magazine GP Racing. «Les commentaires étaient inappropriés», a-t-il déclaré. «Si quelqu’un avait un doute sur la légalité de la voiture, la légalité du moteur, il avait tous les droits pour faire toutes les protestations qu’il voulait. Personne n’a protesté.

McLaren SP a révélé la livrée que Juan Pablo Montoya utilisera cette année à l’Indianapolis 500, en hommage à Peter Revson, qui a remporté la pole pour l’équipe 50 ans plus tôt. – . (@racefansdotnet) 5 avril 2021

En ce jour en F1

Il y a 25 ans aujourd’hui, Damon Hill mettait sa Williams en pole position pour le Grand Prix d’Argentine à Buenos Aires

