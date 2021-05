Wolff: À moins que Bottas ne puisse pas conduire, il sera dans la voiture

Mercedes, championne de Formule 1, ne remplacera pas Valtteri Bottas cette saison à moins qu’il ne soit incapable de courir, a déclaré vendredi le patron de l’équipe Toto Wolff.

Le Finlandais est quatrième au classement général et 37 points derrière son coéquipier Lewis Hamilton, leader du championnat, après trois manches.

Bottas a rejeté les spéculations des médias sur son avenir comme des «conneries» jeudi lors du Grand Prix d’Espagne et Wolff a exprimé son soutien après que le Finlandais ait réalisé une solide performance lors des essais de vendredi.

“À moins qu’il n’attrape la ‘grippe et ne puisse pas conduire, il sera dans la voiture”, a déclaré l’Autrichien à la télévision Sky Sports. «Je ne vois aucune raison de changer.

«Si vous n’êtes pas satisfait de votre femme et que vous commencez déjà à en chercher d’autres, cela n’améliorera pas la relation. J’essaie de travailler sur la relation avec mon chauffeur et d’obtenir le meilleur résultat pour lui avant de commencer à flirter avec quelqu’un d’autre.

Mercedes a également le pilote Williams George Russell, le champion de Formule 2 2018, sous contrat et il est considéré comme un éventuel remplaçant pour Bottas.

Russell a remplacé sept fois le champion du monde de F1 Lewis Hamilton à Bahreïn l’année dernière lorsque son compatriote a été testé positif au COVID-19.

À la suite de la collision de Bottas et Russell lors de la course à Imola le mois dernier, les médias britanniques ont intensifié la pression sur le conducteur de la voiture n ° 77, allant même jusqu’à fabriquer des rapports affirmant que le joueur de 31 ans serait remplacé avant la saison se termine.

Pendant ce temps, Hamilton, qui a déclaré qu’il ne se souciait pas de l’identité de son coéquipier, a insisté sur le fait que Bottas était un «coéquipier incroyable» qui n’a jamais sérieusement défié le Britannique mais a joué un rôle déterminant dans la conquête des titres des constructeurs de F1 pour l’équipe depuis son arrivée en 2017.

Au cours de l’interview, Wolff a également parlé des mesures prises par ses rivaux Red Bull pour attirer le personnel de l’usine de moteurs de Mercedes alors qu’ils créaient leur propre société de groupes motopropulseurs à partir de l’année prochaine, après la sortie du partenaire actuel Honda du sport.

L’objectif est également de développer la prochaine formule d’unité de puissance qui sera introduite à partir de 2025.

On sait que six employés de Mercedes ont accepté de rejoindre Red Bull et Wolff a déclaré que 15 des quelque 100 personnes contactées avaient accepté l’offre.

«Nous avons environ 900 employés là-bas et si vous en pêchez 15, c’est assez normal, mais ils se sont principalement tournés vers le personnel de fabrication, donc ce n’est pas vraiment la performance, je suppose qu’ils veulent bâtir l’entreprise», a-t-il déclaré.

Wolff a déclaré que Red Bull avait un “ mont Everest ” à gravir mais qu’il attendait avec impatience le combat futur. (Reportage par Alan Baldwin)