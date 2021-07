Wolff : A Silverstone, on va épater tout le monde…

Red Bull est au sommet après sa double victoire sur sa piste d’origine, avec son as Max Verstappen, l’équipe mène les deux championnats, mais Toto Wolff met en garde le patron de Mercedes avant le Grand Prix de Grande-Bretagne où les champions du monde visent à « époustoufler tout le monde… “

Les champions du monde de Formule 1 sont dans les cordes après la neuvième manche des 23 courses programmées cette saison mais ils sont loin de jeter l’éponge, bien au contraire dit Wolff.

Mercedes a remporté tous les Grands Prix de Grande-Bretagne depuis 2013, seul Sebastian Vettel a brisé la séquence en 2018 pour Ferrari. C’est leur propre terrain autant que le Red Bull Ring l’est pour leurs rivaux du titre. L’année dernière, Hamiton a gagné, Max Verstappen a terminé deuxième.

“C’est loin d’être terminé”, a-t-il déclaré à F1.com. « Je ne sais pas ce qu’il est, 32 points derrière Max ? c’est un DNF loin. Et il est de nouveau à la chasse. Et si nous regardons Bakou et le potentiel, et regardons les autres courses, dans l’ensemble, nous devons améliorer notre jeu, faire moins d’erreurs et continuer à mieux comprendre la voiture, puis nous sommes massivement dans la chasse. »

Ce n’est un secret pour personne que le personnel de Mercedes est braconné par ses rivaux, certains experts suggérant que ces perturbations se répercutent sur l’équipe.

Mais Wolff insiste : « Le moral dans l’équipe est bon, nous avons pu voir que l’amélioration du rythme de course était depuis le week-end dernier, nous progressons donc et nous finirons par concourir à nouveau pour la victoire.

Dans une saison où les marges sont infimes et les petites erreurs punies, Hamilton ne s’est pas rendu service en abîmant sa Mercedes lors du Grand Prix d’Autriche dimanche. Il a perdu une partie du rythme qui a rendu sa poursuite de Verstappen presque futile.

Wolff a expliqué : « Je pense que le résultat semble probablement pire en termes de rythme que la réalité. Nous étions coincés derrière la McLaren, ce qui nous a coûté beaucoup de temps, sinon notre rythme était bon, peut-être pas assez pour gagner la course mais juste devant, ce qui est un pas en avant.

« Lewis a subi des dégâts au virage 10 – je ne pense pas qu’il courait particulièrement fort sur le trottoir, c’était juste un morceau qui est tombé – nous devons donc comprendre ce qui s’est passé.

« Dans l’ensemble, je pense que la limitation des dégâts, peut-être. Je pense que nous allons à Silverstone, épater tout le monde, finir à une et deux secondes et à 30 secondes de tout le monde », a déclaré le patron de Mercedes « avec la langue dans la joue », ajoute le rapport.