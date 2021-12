Wolff : Abu Dhabi comme la main de Dieu de Maradona

Toto Wolff ne prend pas bien la défaite pour le titre de Lewis Hamilton lors du GP d’Abou Dhabi la semaine dernière, comparant la situation au but de la « Main de Dieu » de Maradona contre l’Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1986.

L’Autrichien s’exprimait dans une interview avec Bild, à la suite de l’annonce par Mercedes de son retrait de son appel du résultat du championnat de Formule 1 2021 – où Max Verstappen a remporté le titre des pilotes de F1 de Lewis Hamilton cette année – après avoir été sous le silence des médias pendant trois jours à compter de la fin du week-end de course d’Abou Dhabi.

Maradona Main de Dieu

Wolff pense que le résultat de cette saison de F1 est si controversé qu’il l’a comparé à la controverse de la Main de Dieu de Maradona, lorsque la légende argentine a marqué un but avec sa main contre l’Angleterre lors du match de quart de finale de 1986.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que ce qui s’était passé sous les projecteurs du circuit de Yas Marina était une injustice, Wolff a déclaré : Finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest.

Cependant, il hésitait à dire que Hamilton avait été arraché à sa huitième couronne de F1 : « Non. Une décision incohérente du directeur de course a enlevé le titre à Lewis.

Comment les décisions après Abu Dhabi ont été prises

Wolff a poursuivi en décrivant le processus de décision, dans lequel Hamilton a joué un rôle majeur, au sein de Mercedes, qui a finalement conduit les champions du monde à retirer leur appel.

« Chaque étape était une décision commune », a-t-il déclaré. « Nous avons décidé ensemble que nous allions protester et avons voulu examiner en profondeur un éventuel recours.

« Nous avons décidé ensemble de ne pas le faire. Même si nous aurions gagné sur n’importe quel terrain normal, nous ne voulions pas remporter le titre à la table verte », a révélé l’Autrichien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’ils auraient pu gagner, Wolff a répondu : « Non.

« Parce que l’instance dirigeante mondiale de la FIA aurait été à la fois défenderesse et juge.

« Cela dégage un sentiment d’impuissance. Tout comme dimanche lors du dernier tour.

« C’est la dernière fois que je me suis senti comme ça quand j’étais enfant », a admis le patron de Mercedes.

On est toujours déçu

Mercedes ne semble pas encore avoir digéré ce qui s’est passé avec Wolff disant à Bild : « Lewis et moi sommes toujours complètement désillusionnés.

« Mon cœur et mon âme pleurent encore à chaque pore.

« Lorsque les principes du sport sont ignorés et que le chronomètre ne vaut plus rien, vous commencez à vous demander si tout le travail, le sang, la sueur et les larmes en valent la peine », a déclaré Wolff.

Cependant, il y avait un point positif dans l’interview, car Wolff semblait être d’accord avec Helmut Marko – le consultant de Red Bull – exigeant des règles plus simples avec des conséquences personnelles.

« Pour une fois, nous sommes totalement d’accord », a déclaré Wolff.

« Le livre de règles doit être étanche pour que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.

« Et les bonnes personnes doivent être en charge », a-t-il insisté.