Wolff : C’est 1-0 pour eux

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a reconnu qu’ils avaient été bien battus par leurs homologues du titre de Formule 1 en 2021, Red Bull, un jour où Max Verstappen a pris la pole position, devant son rival Lewis Hamilton, pour la finale décisive du championnat du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Un bon travail d’équipe et une réflexion rapide couplés au génie de Verstappen ont donné au Néerlandais l’avantage pour le début de la course, mais Mercedes démarrera leurs voitures avec des pneus moyens Pirelli tandis que Verstappen et son coéquipier Sergio Perez sont sur les softs après que Max a été à plat. ses médiums en Q2.

Néanmoins, il a tout mis en œuvre pour assurer un départ vital pour la course sur le circuit de Yas Marina aujourd’hui, impressionnant même Hamilton dans la nuit.

Mercedes est donc en retrait puisque Valtteri Bottas n’était bon qu’à la sixième place sur la grille pour sa dernière course avec les champions du monde.

Wolff a déclaré dans le reportage médiatique de l’équipe samedi : « Des jours comme celui-ci, vous devez le prendre comme il est, c’est 1-0 pour eux, ils ont eu les pneus dans la fenêtre parfaite lors de la dernière manche, le remorquage a fonctionné parfaitement et c’est pourquoi ils sont en pole.

« Je suis content que nous commencions avec le pneu Medium. Nous aurons un léger désavantage au départ je suppose, et les six ou sept premiers tours, mais nous pouvons aller plus longtemps, ou aussi opter pour un dégagement agressif et essayer de contrôler la position de la piste.

On est en retrait et parfois c’est pas mal comme point de départ

« Du jour au lendemain, nous exécuterons de nombreux programmes et algorithmes pour nous aider à élaborer notre stratégie pour la course », a ajouté Wolff.

Hamilton n’était pas particulièrement contrarié d’avoir terminé deuxième, en fait, il rayonnait comme s’il avait marqué la pole lorsqu’il était interviewé dans le parc fermé et lorsqu’il saluait les fans dans la voie des stands et de l’autre côté de la tribune principale.

Wolff a poursuivi : « Le rythme était là lors des essais, évidemment sur les longs relais, vous ne le savez pas, mais la voiture la plus rapide dimanche remportera la course. Nous devons juste nous concentrer sur cela, récupérer et ensuite, espérons-le, sortir vainqueurs. Nous sommes en retrait et parfois ce n’est pas mal comme point de départ.

« Lewis sera super motivé et va simplement chasser, comme toujours. Pour Valtteri, l’écart entre P3 et P6 était d’un dixième, donc c’est malheureux qu’il commence dans ce groupe, mais il a juste besoin de franchir le premier ou les deux premiers tours et de remonter », a déploré Wolff.

Hamilton est à égalité de points avec Verstappen après 21 manches intenses tandis que Mercedes mène la course au championnat des constructeurs par 28 points et, à moins d’une catastrophe de leur part, devrait remporter le titre pour la huitième fois consécutive.

Wolff n’a pas pu résister à une fouille chez le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner

Le patron de l’équipe Mercedes compare le patron de Red Bull à un homme conduisant à contresens sur une autoroute.

Horner a décrit vendredi la bataille entre son pilote néerlandais Max Verstappen et le septuple champion du monde de Wolff Lewis Hamilton comme opposant un « jeune garçon » à une « machine médiatique Mercedes » qui le dépeint comme « Mad Max ».

Wolff, un Autrichien, a déclaré qu’il se souvenait d’une blague sur l’appelant qui a appelé une station de radio après une alerte avertissant que quelqu’un conduisait sur l’autoroute contre la circulation.

« Un? Il y en a des centaines », a déclaré l’appelant. « Je pense donc que c’est la machine médiatique ou tout le monde qui a commenté la conduite et était à peu près du même avis. »

Verstappen, à égalité de points avec Hamilton mais devant 9-8 sur les victoires en course, se lance dans la dernière course de la saison en pole position.

Il y a eu des inquiétudes lors de la préparation du titre que le titre pourrait être décidé par une collision entre les deux prétendants, qui se sont déjà rencontrés trois fois cette saison.

Mercedes n’est pas la seule à remettre en cause l’approche agressive de Verstappen. (Rapport supplémentaire par Alan Baldwin)

21 batailles en moins, une à disputer 🤜🤛 Nous sommes à la fin d’une saison vraiment inoubliable La rivalité Verstappen-Hamilton restera sûrement l’une des plus talentueuses, emblématiques et féroces de l’histoire de la F1 🤩#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/3QeyI7ZbIL – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021