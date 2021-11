Wolff : Cette année a montré que tout est possible

Alors que les chiffres suggèrent que le titre de Formule 1 de cette année est à perdre pour Red Bull, le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense que tout peut arriver dans les courses restantes, au milieu d’une saison où le formulaire a été déchiqueté.

Dans l’état actuel des choses, Max Verstappen devance Lewis Hamilton de 12 points avec cinq manches à jouer, à commencer par le Grand Prix du Mexique de ce week-end que Mercedes, leur septuple champion du monde en particulier, doit gagner ou au moins battre Red Bull et bien sûr Max. .

Mercedes ne peut pas se permettre de creuser l’écart de points. Mexico City est la première des courses à faire ou à mourir pour les champions du monde, une autre défaite pourrait mettre fin au rêve du double huit.

Prévisualisant le week-end à venir sur l’Autodromo Hermanos Rodrguez, Wolff a évoqué le récent Grand Prix des États-Unis : « La dernière course au Texas était une preuve supplémentaire de l’intensité de cette bataille pour le championnat.

«C’est un défi, cela pousse les deux équipes à des niveaux plus élevés et la pression positive que nous mettons sur nous-mêmes rend ce combat extrêmement agréable. Nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement.

« Lewis a mis en place une charge parfaitement exécutée sur la stratégie alternative, pour essayer d’arracher la victoire à un Max très rapide. Ce n’était pas suffisant à la fin, mais nous savons que nous avons tout donné et Lewis était implacable dans sa course à la victoire.

« Valtteri a très bien conduit après avoir commencé dans une position délicate à cause de la pénalité sur la grille, ce qui était la bonne décision à prendre pour les cinq courses restantes. Il a gagné des positions, marqué de bons points et cela nous a été utile dans la bataille des Constructeurs.

La 17e manche du championnat se déplace vers le sud du Texas au Mexique, absent du calendrier l’année dernière, avec une énorme base de fans de F1 désireux d’accueillir à nouveau la F1 : « Nous sommes tous ravis d’être de retour à Mexico, c’est un endroit tellement dynamique, plein de caractère et nous recevons toujours un accueil chaleureux. Nous avons hâte d’y retourner et l’ambiance sur la piste est toujours électrique.

Alors que Hamilton traîne Verstappen d’une douzaine de points au classement des pilotes de F1 2021, Mercedes a 23 points d’avance dans la course au championnat des constructeurs de F1.

Le Mexique devrait convenir au package Red Bull, mais Wolff pense que tout peut arriver, dans cette bascule de performance d’une saison entre les deux équipes en lice : « Red Bull s’y est bien passé dans le passé et ce n’a pas été notre circuit.

« Mais cette année a montré que tout est possible et des circuits où vous étiez auparavant faible, vous êtes soudainement fort, et vice versa. Ainsi, cela ajoute une couche d’inconnu dans l’accumulation, ce qui ne fait qu’augmenter l’excitation.

« Nous continuerons à prendre les choses course par course et à nous préparer du mieux que nous pouvons, et nous atterrirons au Mexique prêts à démarrer vendredi, à bien comprendre les performances de la voiture et à construire à partir de là », a ajouté Wolff.

Mercedes cherche à remporter ses huit titres consécutifs de constructeurs de F1, tandis que Hamilton cherche également à battre un record de huit, son sixième avec Mercedes après le premier qu’il a marqué en tant que pilote McLaren en 2008.