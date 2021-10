Wolff : Championnat grand ouvert et le combat continue

Toto Wolff a dû compter les pertes de Mercedes après le Grand Prix de Turquie 2021, concluant que les choses auraient pu être bien pires, mais insiste sur le fait que le combat pour le titre mondial, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, reste un concours ouvert.

Alors que beaucoup a été dit après une course ennuyeuse mais intrigante à Istanbul Park dans des conditions difficiles et humides tout l’après-midi. Néanmoins, le maître de la pluie Hamilton est passé de la 11e place sur la grille (grâce à une pénalité de dix places au moteur pour chute de grille) à la troisième place avec une douzaine de tours à faire.

Par la suite, un grand débat a été déclenché lorsque le champion du monde s’est arrêté à contrecœur lorsqu’il a estimé qu’il avait une chance de ramener la voiture à la maison sur des intermédiaires, qui s’étaient transformés en «interslicks» et perdaient rapidement le rythme au fur et à mesure que la course progressait et commençait à aller aux pilotes. qui a choisi d’arrêter plus tôt.

Hamilton aurait-il dû s’arrêter ? C’est la grande question à laquelle Mercedes a été confrontée lors des dernières étapes cruciales de la course. Mais les Champs en série ont pris la voie sûre en opposant Hamilton en négligeant de parier sur la troisième puissance qui était en jeu pour le 100 fois vainqueur du Grand Prix.

Notamment, Pirelli a déclaré que les pneus n’auraient pas tenu la distance sans exploser ou ralentir considérablement, comme l’a fait le no-stopper dans l’Alpine, Esteban Ocon dans les deux derniers tours au cours desquels il était bien plus d’une douzaine de secondes par tour plus lent que son rivaux.

Immédiatement après la course, le patron de Mercedes F1, Wolff a expliqué à Sky F1, l’appel au stand de Lewis au 50e tour : Ensuite, nous avons vu Leclerc tomber et Lewis tomber et il était clair que nous n’arriverions pas au bout.

«Cela aurait été mieux que ce avec quoi nous nous sommes retrouvés. Mais c’était mesuré et dans la voiture, il ne voyait pas de combien il perdait. Il était clair que s’il était resté à l’extérieur, il aurait perdu contre Gasly.

Plus tard dans le rapport de l’équipe, Wolff a poursuivi : « Avec Lewis, nous avons eu des décisions difficiles à prendre tout au long de la course. On s’est dit qu’on pourrait peut-être tenir le coup avec lui, sans s’arrêter, et prendre la troisième place. Ou, si une ligne sèche apparaissait, peut-être même l’amener et passer au pneu Soft.

« L’équilibre pour nous était donc entre piquer, prendre prudemment et se battre avec Leclerc et Perez sur la bonne voie pour P3 ou, en prenant un pari calculé, avoir une chance de gagner la course ou de terminer P3.

«Au fur et à mesure que cela se déroulait, nous pouvions voir le rythme de Leclerc chuter sur l’ancien Inter, suivi de peu par Lewis, puis nous savions que nous ne pouvions pas aller jusqu’au bout et que nous devions nous arrêter.

« À ce stade, Lewis perdait 1,5 seconde contre Gasly et Perez et ce serait une question de temps avant qu’il ne soit rattrapé. Nous nous contentons de P5 et je suis content des décisions que nous avons prises.

« Il y a toujours une vue absolue et une vue relative. Le point de vue relatif est que lors de la dernière course, Red Bull était très heureux de ne perdre que sept points sur une pénalité de grille – aujourd’hui, nous avons perdu huit points, donc ce n’est pas la fin du monde.

« Le point de vue absolu est qu’aujourd’hui, nous aurions pu marquer encore trois, quatre ou cinq points de plus. Mais ça va, le championnat est grand ouvert et le combat continue », a ajouté Wolff.

Dimanche, Verstappen avec 262,5 points a transformé un déficit de deux points en un avantage de six points sur Hamilton avec six rondes à jouer.

Du côté positif, Wolff était ravi des Bottas, qui l’année prochaine déménagent chez Alfa Romeo : « Domination absolue de Valtteri, à 10/10 dès le départ de lui. Il avait la course sous contrôle total, non seulement avec son rythme, mais sa gestion des pneus était fantastique. Bravo Valtteri, un week-end très fort.

Après la 16e manche dimanche en Turquie, Mercedes a augmenté son championnat des constructeurs de F1 à 36 points sur Red Bull.

Toto se fait tremper 😄#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/39nsSpF69Z – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021