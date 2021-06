Wolff : Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra

Le patron de l’équipe Mercedes F1, Toto Wolff, a qualifié samedi son rival de Red Bull, Christian Horner, de “petit sac à vent” alors que la guerre des mots sur les “ailes pliées” ne montrait aucun signe de ralentissement au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Red Bull mène Mercedes d’un point au classement des constructeurs après cinq courses et l’événement de ce week-end à Bakou a été éclipsé par une dispute sur l’aérodynamisme.

Mercedes et d’autres ont mis l’accent sur l’aileron arrière de Red Bull, avec des accusations selon lesquelles il enfreint les règles en fléchissant à grande vitesse pour obtenir un avantage de performance, tandis que Horner a riposté aux champions.

“Si vous choisissez une extrémité de la voiture, vous devez regarder l’autre”, a-t-il déclaré vendredi. “Vous ne pouvez pas regarder une pièce isolément et dire” Oh, cet ensemble de règles ne s’applique qu’à cet élément sur cette voiture “.

“Je pense que si j’étais Toto, avec l’aileron avant qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée.”

Interrogé sur les commentaires, Wolff a déclaré samedi à la télévision Sky Sports: “Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra. C’est facile d’être percutant quand on est en tête de la feuille de temps, mais vous devriez être un peu plus modeste je pense.

L’Autrichien a également rappelé aux téléspectateurs que Red Bull avait été pénalisé pour un aileron avant fléchi en 2014, “donc je pense qu’il (Horner) a un peu d’expérience là-bas.”

Max Verstappen de Red Bull devance Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Mercedes, de quatre points au championnat.

Le pilote néerlandais a rejeté les plaintes en tant que rivaux essayant simplement de le ralentir, et il a rejoint Horner pour changer l’orientation de l’arrière vers l’avant.

« Je peux comprendre que les gens se plaignent… mais jusqu’à présent, tout est dans les règles. Il n’y a rien de mal à cela », a-t-il déclaré aux journalistes en questionnant l’aileron arrière de sa voiture.

“Je pense qu’il faut regarder le tableau d’ensemble, la partie la plus importante et la plus dominante de la voiture est l’avant, et nous ne fléchissons pas autant que les autres équipes là-bas.”

Mercedes a eu du mal à trouver le rythme sur le circuit urbain de Bakou, n’ayant pas réussi à placer l’une ou l’autre des voitures dans le top 10 lors des essais de vendredi dirigés par le Mexicain de Red Bull Sergio Perez. (Reportage d’Alan Baldwin)

