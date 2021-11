Wolff contre Horner protagonistes dans une pantomime F1

La grosse dame n’a pas encore chanté en ce qui concerne l’issue de la bataille pour le titre mondial de Formule 1, mais les acteurs de la pantomime sont déjà mentionnés – les patrons des équipes Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner.

Les deux se sont croisés toute l’année alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se battent sur la bonne voie, et l’approche de la saison des fêtes fournit une nouvelle inspiration.

Wolff a décrit Horner comme un « protagoniste dans une pantomime » dans une interview avec le Daily Mail, faisant référence à certaines personnes jouant comme « de petits acteurs, comme Hollywood » pour les caméras de télévision.

Cela a suivi l’Autrichien qui a qualifié Horner de « sac à vent » en juin après que le patron de Red Bull ait fait des commentaires sur le fait que la Mercedes avait une « aile coudée ».

La paire s’est également affrontée avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, où Hamilton, septuple champion du monde de Mercedes, et Max Verstappen de Red Bull sont entrés en collision, Horner qualifiant Wolff de « maniaque du contrôle » qui devrait garder la bouche fermée.

Pantomime, un divertissement familial britannique populaire autour de Noël avec un mélange de comédie musicale burlesque et de blagues d’actualité, présente généralement un homme en drag qui joue le rôle d’une «dame» plus âgée.

« En fait, j’étais assez flatté d’être qualifié de protagoniste », a déclaré Horner aux journalistes lors du Grand Prix de Mexico où Verstappen cherche à étendre une avance de 12 points sur Hamilton avec cinq courses restantes.

«Je pense que vous avez également besoin d’un antagoniste pour avoir un protagoniste. On pourrait dire que Toto remplit peut-être assez bien ce rôle – si c’était une pantomime, alors le rôle de pantomime dame pourrait lui convenir.

Horner a déclaré qu’il prenait les commentaires de Wolff avec une pincée de sel dans le cadre d’une bataille totale entre les équipes, les pilotes et les motoristes.

Mercedes a remporté les sept derniers titres pilotes et constructeurs, un succès sans précédent après quatre ans de course avec Red Bull. Hamilton vise une huitième couronne record, tandis que Verstappen poursuit sa première.

Horner a déclaré que ce qui s’était passé hors piste n’était que du bruit, mais n’a pas pu résister à une petite fouille alors qu’il complimentait son rival pour les réalisations de Mercedes.

« Je n’ai aucun problème avec Toto. Je pense qu’il a fait un excellent travail là-bas dans une équipe dont il a hérité », a-t-il déclaré, faisant allusion au fait que Wolff est arrivé dans une équipe qui avait remporté des championnats avec son prédécesseur Ross Brawn.

« Toto aime faire un commentaire ici ou là et ça fait partie de l’aiguille, ça fait partie du sport. Il a beaucoup en jeu.

«La Formule 1 est une compétition et à mesure que la pression monte, vous voyez les gens réagir à la pression de différentes manières. Nous sommes maintenant à la fin commerciale de ce championnat, et vous pouvez sentir la tension et cela ne fera que croître plus cela durera.

« Si Toto veut faire un commentaire ou deux, ça me va. C’est la saison de la pantomime qui arrive de toute façon. (Reportage d’Alan Baldwin)