Wolff craint un crash décisif si la F1 ne tire pas les leçons des controverses de Djeddah – .

Toto Wolff craint que la course décisive pour le championnat de ce week-end à Abu Dhabi ne soit « désordonnée » à la suite d’une série d’incidents controversés lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité de points avant la dernière course de la saison et se sont affrontés à de nombreuses reprises au cours de l’année, y compris lors de la course d’hier.

Les deux hommes ont été impliqués dans une série d’incidents lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, se heurtant même en ligne droite alors que Verstappen tentait de donner la tête de la course à Hamilton pour éviter une pénalité pour un incident antérieur. Verstappen a reçu deux pénalités de temps distinctes des commissaires tandis que Hamilton a remporté la course.

Wolff craint que la course décisive pour le championnat ne s’avère tout aussi controversée et que le titre puisse même être décidé par une collision entre les deux.

« J’espère que [yesterday]La course de a eu suffisamment de répercussions pour que tout le monde en tire des leçons et s’adapte pour la course finale à Abu Dhabi », a déclaré Wolff.

« Je pense qu’une conduite similaire – si elle était considérée par les commissaires comme étant au-dessus de la ligne – serait alors probablement également pénalisée à Abu Dhabi et cela pourrait bien se terminer par une situation désordonnée pour tout le monde. Et je ne pense pas que le championnat ait mérité un résultat influencé par un accrochage. Donc, dans ce cas, j’ai vraiment confiance dans le système d’autorégulation.

Se référant au Grand Prix de Sao Paulo au cours duquel Verstappen n’a fait l’objet d’aucune enquête ni sanction pour une défense agressive de son avance qui l’a fait perdre la piste, lui et Hamilton, Wolff pense que les décisions des commissaires tout au long de la saison ont contribué à la dynamique tumultueuse entre les deux rivaux. .

« Je pense [with] Brésil, j’ai dit que nous créons un précédent s’il n’y a pas d’enquête, cela pourrait finir vraiment moche pour le championnat », a expliqué Wolff.

« Et vous avez vu des incidents [yesterday] c’était à peu près le Brésil à des vitesses plus lentes et nous ne voulons pas avoir cela à Abu Dhabi. La voiture la plus rapide avec le pilote le plus rapide devrait gagner le championnat et non en s’élevant l’une l’autre. »

Malgré les affrontements récurrents et l’escalade des tensions entre Verstappen et Hamilton, ainsi qu’entre Mercedes et Red Bull, Wolff pense que les équipes rivales pourront toujours se respecter quelle que soit l’issue de la décision de ce week-end.

« Les émotions sont très, très élevées », a déclaré Wolff. « Il y a beaucoup de respect entre les équipes. Aussi pour les réalisations.

« C’est pourquoi tant que nous avons une course propre et que nous nous battons pour le championnat du monde des pilotes à Abu Dhabi, ce fut une excellente saison. »

