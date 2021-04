Wolff dit que “le frère jumeau technique” Allison ne veut pas du rôle principal de l’équipe Mercedes · .

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que le directeur technique de l’équipe, James Allison, avait clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé à prendre la relève en tant que directeur de l’équipe.

L’équipe a annoncé la semaine dernière qu’Allison passera à un nouveau rôle de directeur technique plus tard cette année, tandis que Mike Elliott prendra la relève en tant que directeur technique.

Wolff a déclaré qu’Allison «serait absolument capable d’être le directeur de l’équipe et qu’il a aussi beaucoup de respect au sein de l’organisation», mais ne veut pas du poste.

“Il a dit” jamais, jamais je ne ferais ça “”, a expliqué Wolff. «Le chef d’équipe a besoin de compétences différentes, et il a donc dit« non, merci, non ».»

Wolff a appelé Allison son «frère jumeau technique» «James et moi parlons plusieurs fois par jour, et il est totalement coordonné sur la direction stratégique du sport automobile Mercedes et du Grand Prix Mercedes», a expliqué Wolff. «Nous avons décidé du rôle de CTO, il doit y avoir un an ou deux, nous avons discuté de l’avenir du rôle principal de l’équipe chez Mercedes, et il a clairement indiqué que ce n’était pas pour lui.

«Depuis, évidemment, je réfléchis et je regarde et j’observe ce qui se passe là-bas et qui fait du bon travail. Alors finalement, je peux prendre du recul par rapport à cette folie.

«Je suis également à la tête du sport automobile Mercedes, et il est donc logique d’avoir un directeur technique pour tous les programmes de sport automobile. Donc, si vous voyez, je suis le PDG et il est le CTO et pour lui, il a apprécié l’idée, alors nous avons travaillé là-dessus pendant un an.

«De l’autre côté, Mike Elliott s’est presque joint à moi – il venait de Renault et était à la tête de l’aéro là-bas – et j’ai eu une si bonne relation avec lui pendant toutes ces années, et c’est un homme extrêmement compétent, intelligent et intellectuel ingénieur et quelqu’un qui a été un pilier fondamental dans le succès de l’équipe et reconnu de toute l’organisation, et c’est pourquoi je suis vraiment heureux qu’il soit devenu le directeur technique.

Allison a supervisé le week-end de Mercedes au Brésil 2019 en l’absence de Wolff.Allison a déclaré qu’il avait décidé en 2019 qu’il souhaitait quitter le rôle de directeur technique, qu’il a assumé lorsqu’il a rejoint Mercedes deux ans plus tôt. Cependant, il a fallu du temps pour accepter son passage au rôle de CTO.

«Il s’agissait simplement d’organiser le calendrier de cela», a déclaré Allison, «d’une manière qui lui permettrait d’être quelque chose où l’entreprise pourrait se renforcer en passant le relais à un ingénieur vraiment très fort en Mike. Elliott, et de le faire d’une manière qui a permis à l’entreprise d’attaquer les championnats sans manquer une étape.

«Donc, il y a longtemps que j’ai atteint cela dans ma propre tête, puis il a fallu un certain temps pour mettre en place des éléments de base pour en faire une réalité.»

Il a rejoint Mercedes après un mandat de quatre ans en tant que directeur technique de Ferrari, qui a pris fin à la suite du décès inattendu de sa femme, Rebecca, des suites d’une méningite. Allison a déclaré que son passage chez Mercedes lui avait apporté le bonheur à une période difficile de sa vie.

«À titre purement professionnel, [this was] la tête et les épaules sont plus amusantes que tout ce qui m’est arrivé », a-t-il déclaré.

«Je pense qu’il est de notoriété publique que la tragédie de ma vie personnelle, la perte de ma femme, a eu pour conséquence que l’expérience globale d’être en vie s’est heurtée à des difficultés au cours des cinq dernières années.

«Mais d’un point de vue professionnel, j’ai été très chanceux de trouver une place dans cette équipe et d’y être accueilli comme je l’ai fait.

