Wolff dit que les dieux de la course ont favorisé Mercedes après une victoire serrée sur Red Bull · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Red Bull avait montré qu’il serait «extrêmement difficile à battre» en 2021 après la victoire serrée de Lewis Hamilton sur ses rivaux à Bahreïn.

Mercedes a utilisé la position de piste à son avantage dans sa bataille contre Max Verstappen. Le pilote Red Bull avait un rythme supérieur en pourchassant Hamilton dans les derniers tours, mais il est sorti de la piste en dépassant la Mercedes au virage quatre et a dû rendre la place quelques virages plus tard.

Hamilton a remporté la victoire en moins d’une seconde et a déclaré que c’était l’une de ses années les plus difficiles de ces dernières années. Cela a laissé Wolff incrédule après que Mercedes ait traîné Red Bull sur le rythme lors des tests de pré-saison ainsi que des essais et des qualifications à Bahreïn.

«Si quelqu’un m’avait dit que ce serait le résultat dimanche, je ne l’aurais probablement pas cru», a déclaré Wolff.

«Mais nous avons bien récupéré du test Aujourd’hui, je pense que nous étions compétitifs. Nous étions définitivement compétitifs. La stratégie a fait toute la différence. Nous avons pris une décision audacieuse au début, nous avons gagné une position sur la piste, puis à la fin, le dieu de la course était de notre côté.

Red Bull détenait toujours l’avantage sur le rythme absolu de la course. Verstappen était prêt pour le tour le plus rapide jusqu’à ce que Mercedes oppose Valtteri Bottas pour des pneus neufs dans les étapes finales afin qu’il puisse arracher le point bonus du tour le plus rapide. Cependant, Wolff a déclaré que la W12 de l’équipe, ayant été problématique lors des tests, s’était bien déroulée en course.

«Nous étions à quatre dixièmes des qualifications, et c’est un écart considérable et très difficile à récupérer. Nous savions que nous avions une bonne voiture de course, mais il n’a pas été très clair si cela suffit pour réduire cet écart. Nous devons comprendre pourquoi notre voiture était dans un endroit heureux aujourd’hui en ce qui concerne les réglages et les pneus et pas les jours précédents sur les longs trajets », a ajouté Wolff.

«Bahreïn n’a toujours pas été la course la plus forte pour Red Bull, et ils n’ont pas non plus été particulièrement bons hors des blocs. Ce week-end montre que tout ce n’est plus le cas en 2021.

«Je n’ai donc aucun doute qu’ils sont extrêmement difficiles à battre. Ce sont eux qui mènent le peloton. Et je pense qu’aujourd’hui, les dieux de la course étaient de notre côté.

«C’est pourquoi ce n’est pas que nous ayons trouvé soudainement des performances impressionnantes, mais c’était une combinaison d’une excellente stratégie, d’une voiture de course solide et ensuite simplement d’avoir de la chance à la fin.

Un problème de tour de formation qui a temporairement arrêté la voiture de Sergio Perez a obligé le pilote Red Bull à partir de la voie des stands et n’a jamais participé à la bataille à l’avant. Il a récupéré à la cinquième place, mais la troisième place pour Bottas signifie que Mercedes quitte Bahreïn avec une avance de 13 points au classement des constructeurs.

