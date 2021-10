Wolff : DNF est un tueur total pour le championnat

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les problèmes de fiabilité étaient à l’origine du changement de moteur de Lewis Hamilton en Turquie, et qu’avoir un DNF est un tueur total pour le championnat.

Hamilton a dû faire face à la douleur de prendre un nouveau moteur à combustion interne (ICE) à Istanbul Park, et a ainsi écopé d’une pénalité de dix places, commençant la course 11e après s’être qualifié en pole.

Avec l’avantage de performance dont Mercedes a bénéficié lors de la course du week-end dernier, beaucoup pensaient que la décision d’avoir un nouvel ICE boulonné sur le W12 de Hamilton était tactique, mais selon Wolff, ce n’était guère le cas, car les champions du monde étaient confrontés à des problèmes de fiabilité. .

« Nous devions le faire », a déclaré Wolff à Sky Sports F1. « Nous avons vu des données sur l’unité de combustion interne qui ne semblaient pas très prometteuses et un abandon est un tueur total pour le championnat.

« Nous avons vu au cours de la saison que nous avons eu quelques petits gremlins dont nous ne savions pas complètement d’où ils venaient et combien de performances ils pourraient potentiellement coûter », a expliqué l’Autrichien.

« Nous préférons donc avoir un nouveau moteur dans le pool et nous comprenons que cela peut éventuellement durer plus longtemps. »

Le patron de l’équipe pense que Mercedes fait des progrès dans la compréhension de leurs problèmes de fiabilité de moteur, et a déclaré : « Je pense que nous comprenons beaucoup mieux maintenant où se trouve la cause première et c’est quelque chose qui peut arriver de temps problème de lot et ce sont les choses que vous devez considérer.

« Ce [fourth ICE] peut durer jusqu’à la fin de la saison, mais il pourrait y avoir un moment où nous disons que cela vaut la peine d’en prendre un nouveau parce que l’autre est toujours en danger », a déclaré Wolff, inquiet.

Et de conclure : « C’est donc quelque chose qui va être vraiment un travail en cours. »

Il convient de noter qu’avant la course en Turquie, Wolff était plus optimiste quant aux chances d’Hamilton de terminer sa saison sans avoir besoin de prendre des moteurs supplémentaires, avec les pénalités qui en découlent, et a également été cité par Sky F1 : courses devant nous. Voyons comment les points se déroulent. Je ne dirais jamais non, mais normalement quatre moteurs semblent tout à fait suffisants.

Lewis Hamilton est désormais derrière son rival Max Verstappen de 6 points au classement des pilotes, ce qui n’est pas grave, mais les dernières affirmations de son chef d’équipe concernant sa situation moteur et le championnat, seront une source d’inquiétude pour le septuple champion, cherche à décrocher son huitième titre de pilote dans l’élite, avec 6 courses à disputer cette saison.