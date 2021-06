Wolff encouragé par les « vrais progrès » de Bottas au GP de France · .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il avait vu de réels progrès au Grand Prix de France de Valtteri Bottas, dont la place dans l’équipe pour l’année prochaine est incertaine.

Wolff réfléchit à l’opportunité de remplacer Bottas par le pilote junior George Russell dans la formation de l’équipe pour la saison 2022 de F1.

Bottas a couru derrière son coéquipier Lewis Hamilton et le leader de la course Max Verstappen au début du Grand Prix de France. Après avoir piqué deux tours avant Hamilton, Bottas a reculé plus tard dans le deuxième relais alors que ses pneus se fanaient. Il a terminé 11 secondes derrière son coéquipier et a exprimé son mécontentement face à la stratégie de l’équipe à la radio.

Malgré sa frustration, Bottas a marqué ses premiers points pour trois courses, et Wolff était satisfait de sa performance.

“Je pense toujours qu’il a fait une bonne course, pour être honnête, car il était là avec Lewis et Max pendant une grande partie de la course”, a déclaré Wolff. « Je pense que le développement va dans la bonne direction, pour être honnête.

« Oui, il y a encore une lacune dans la gestion des pneus, mais nous allons l’examiner dans le détail [over] les prochains jours, mais je vois une vraie progression avec la façon dont Valtteri aborde les courses et les qualifications dont nous n’avons jamais douté.

Après sept courses sur 23, Bottas est cinquième au championnat des pilotes, à 72 points du leader Verstappen.

Wolff ne pense pas que les spéculations sur l’avenir de Bottas dans l’équipe soient liées à l’amélioration de ses performances. “Valtteri sait que la seule réponse à ces rumeurs est de jouer sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

