Wolff ‘ennuyé’ décidera d’une manifestation d’aile après le GP de Bakou

Un Toto Wolff “ennuyé” a déclaré que Mercedes déciderait après la course de déposer une protestation officielle contre “l’aile limbe” arrière de Red Bull à Bakou.

Garder l’accent sur l’action en piste en Azerbaïdjan s’est avéré être une tâche difficile alors que Mercedes et Red Bull poursuivent la politique de terrain de jeu l’un contre l’autre dans la lutte pour les titres de champion du monde.

La saga du « flexi-wing » remonte au Grand Prix d’Espagne lorsque Lewis Hamilton a mentionné à quel point il avait donné un avantage à Red Bull dans les lignes droites.

Red Bull, ainsi que d’autres équipes qui ont également une flexion d’aileron arrière considérablement élevée sur leur voiture, devront montrer des preuves solides d’un aileron arrière plus stable à partir du Grand Prix de France alors que la FIA introduit de nouveaux tests rigoureux. pour lutter contre le problème.

Cependant, jusqu’à ce que ce moment arrive, Mercedes a continuellement menacé de protester contre l’utilisation de l’aile “limbo” sur un circuit urbain de Bakou qui a une énorme ligne droite départ/arrivée.

Mais vendredi et samedi se sont écoulés sans qu’aucune manifestation officielle ne soit lancée et nous attendons maintenant de voir si Mercedes saisira sa dernière occasion de protester contre l’aileron arrière de Red Bull.

Tous ces regards sur nos arrières 👀 Ça nous fait rougir 🍑pic.twitter.com/1q7TaRAjdo – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 juin 2021

Wolff a été interrogé sur cette perspective mais a été particulièrement dédaigneux dans sa réponse.

“Eh bien, je pense que la saga flexi-wing commence à ennuyer tout le monde, y compris moi-même”, a déclaré Wolff à Autosport.

“Je suppose que nous verrons. Je ne sais pas ce qu’il y avait sur leur voiture, et ce qu’ils vont avoir [for the race]. Je pense que c’est ensuite à décider.

McLaren est une autre équipe qui cherchait des mesures à prendre à Bakou et pas avant la septième manche en France.

Cependant, il semble qu’ils laisseront à la FIA le soin de décider si quelqu’un enfreint de manière flagrante le règlement tel qu’il est actuellement en ce qui concerne l’aileron arrière.

“Pour être honnête, je n’ai pas encore vu d’analyse de ce qui s’est passé en qualifications”, a déclaré le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl.

«Nous étions occupés avec nous-mêmes, et nous essayons généralement aussi de nous concentrer uniquement sur nous-mêmes.

“Mais je pense que la balle est dans le camp de la FIA pour agir si elle pense qu’elle doit agir, dans le cadre de ce qui est également écrit dans la directive technique. Donc de notre côté, nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes maintenant. »

