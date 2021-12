Wolff espère que Hamilton continuera en F1 après la « douleur » de la perte du titre – .

L’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 est incertain suite à la « douleur » de sa défaite au championnat le week-end dernier, a admis le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

Mercedes a décidé de ne pas faire appel de la fin controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi. Hamilton a été dépassé par son rival au championnat Max Verstappen après un redémarrage dans le dernier tour qui, selon l’équipe, a enfreint les règlements de la F1.

Hamilton ne participera pas à la cérémonie de remise des prix FIA d’aujourd’hui, à laquelle il est tenu par le règlement d’assister après avoir terminé deuxième du championnat du monde. Wolff a également décidé de sauter la cérémonie. « Je ne serai pas là à cause de ma loyauté envers Lewis et à cause de ma propre intégrité personnelle », a-t-il expliqué.

Le septuple champion n’a pas discuté de la conclusion du championnat, à part de brefs commentaires au diffuseur officiel de la Formule 1 avant la cérémonie du podium. Il a signé un nouveau contrat de deux ans pour conduire pour Mercedes en juillet, mais la colère de l’équipe face à la finale de la saison a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait ne pas revenir.

Wolff a déclaré « J’espère vraiment que Lewis continuera à courir, car il est le plus grand pilote de tous les temps », mais a admis que le résultat de la course de dimanche avait durement touché son pilote.

« Quand on le regarde du point de vue des quatre dernières courses, il a dominé dimanche. Il n’y avait même pas de doute sur qui a remporté la course et qui était digne de remporter le championnat du monde. Nous allons donc travailler sur les événements au cours des semaines et des mois à venir. »

Le directeur de l’équipe Mercedes espère que Hamilton continuera. « Je pense qu’en tant que coureur, son cœur dira » Je dois continuer « , car il est au sommet de son art », a-t-il déclaré. « Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche, aussi parce que c’est un homme avec des valeurs claires, il est difficile de comprendre ce qui s’est passé. »

« Lewis et moi sommes déçus en ce moment », a-t-il expliqué. « Pas déçus du sport, nous aimons le sport avec tous les os de notre corps, et nous l’aimons parce que le chronomètre ne ment jamais.

« Mais si nous enfreignons ce principe fondamental d’équité sportive et d’authenticité du sport, alors soudainement le chronomètre ne devient plus pertinent parce que nous sommes exposés à des prises de décision aléatoires, alors il est clair que vous en tombez amoureux. Vous commencez à vous demander si tout le travail que vous avez fait, toute la sueur, les larmes et le sang, peut réellement être démontré en termes d’apporter les meilleures performances possibles sur la bonne voie, car cela peut être pris au hasard.

« Il va donc falloir beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé dimanche. Je ne pense pas que nous le ferons jamais [get] par-dessus. Ce n’est pas possible. Et certainement pas lui en tant que chauffeur.

« J’espère vraiment que nous deux et le reste de l’équipe, nous pourrons travailler sur les événements, nous pourrons – avec la FIA et la Formule 1 – utiliser la situation pour améliorer le sport à l’avenir. Mais il ne surmontera jamais la douleur et la détresse qui ont été causées dimanche. »

Wolff a déclaré qu’il avait encore du mal à croire le virage pris par la course dans les derniers tours avant que la voiture de sécurité ne soit amenée.

« Quand je repense à la situation selon laquelle à 18h27, la bonne décision était prise – qu’aucune voiture ne se débouclera – et quatre minutes plus tard, de nulle part, soudainement cinq voitures ont été autorisées à se défaire entre Lewis et Max. Et 10 secondes plus tard, la décision a été prise que la voiture de sécurité viendrait dans ce tour avec une poignée de tours seulement à faire.

« Pour être honnête, pour moi, cela ressemble toujours à un cauchemar. C’est pourquoi j’étais dans l’incrédulité totale dimanche et je le suis encore jusqu’à aujourd’hui.

« Sur le plan humain, c’est extrêmement difficile parce que c’est tellement décevant », a-t-il ajouté. «Comme je l’ai déjà dit, nous aimons le sport et puis soudain, vous commencez à vous remettre en question.

« Je veux dire, vous ne devez jamais perdre le grand contexte de la vie – ce n’est que la Formule 1, c’est juste un sport, des choses bien pires se produisent là-bas et nous ne devrions pas tomber dans le piège de penser que c’est la chose la plus importante dans le monde.

« Mais c’est notre petit microcosme et c’est un microcosme dont nous avons fait partie où nous avons créé des valeurs et des croyances et bon nombre de ces valeurs et croyances ont été rejetées dimanche. »

