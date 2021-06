Wolff est content que Bottas ‘dise ce qu’il pense’ de la stratégie à la radio · .

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Valtteri Bottas avait eu raison de contester l’appel stratégique de l’équipe à la radio lors du Grand Prix de France.

Bottas a critiqué la tactique de l’équipe car il a subi une dégradation des pneus vers la fin de la course suite à un premier arrêt au stand prématuré. On l’a entendu dire à l’équipe qu’elle aurait dû suivre son conseil de l’amener pour un autre train de pneus plus tôt dans la course.

Malgré le mécontentement évident de Bottas, Wolff s’est dit satisfait de ses commentaires directs. “J’ai adoré qu’il dise ce qu’il pense maintenant et ne l’intériorise pas”, a-t-il déclaré.

«Nous pensons toujours que le guichet unique était la meilleure stratégie. Mais lorsque nous nous battons si fort après l’arrêt, nous avons juste trop stressé les pneus pour aller jusqu’au bout. »

Bottas a déclaré après la course qu’il n’avait “aucune inquiétude” quant à la ligne ferme qu’il avait adoptée avec son équipe à la radio. “Je disais très clairement ce que je pensais et je suggérais deux arrêts plus tôt dans la course”, a-t-il déclaré.

«Mais l’équipe a décidé que ce serait un arrêt. Nous sommes donc allés avec le seul arrêt, et nous y sommes.

Bottas a terminé deuxième à une étape, mais est tombé à la quatrième place à la fin de la course alors que les deux pilotes Red Bull l’ont facilement dépassé. Sergio Perez a décroché la dernière marche du podium devant la Mercedes avec quatre tours à faire, après avoir effectué son unique arrêt au stand bien plus tard que Bottas.

“En arrêtant aussi tôt, nous aurions dû faire un double arrêt”, a déclaré Bottas. « Il était trop tard pour réagir à la fin.

“Le problème ultime était que nous pensions que les pneus allaient durer beaucoup mieux qu’eux”, a-t-il ajouté. «Je pense que c’était la chose la plus importante. Nous pensions que le pneu dur pouvait faire presque toute la course, mais ce n’était évidemment pas le cas.

