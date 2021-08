Wolff est «transparent avec Valtteri et George»

in

Les fans de Mercedes devront peut-être attendre pour connaître la composition de l’équipe en 2022, mais Toto Wolff dit dans les coulisses qu’il est «transparent» avec Valtteri Bottas et George Russell.

À l’approche de la seconde moitié de la saison 2021, Mercedes n’a confirmé que la moitié de son alignement 2022.

L’équipe a annoncé en juillet que le champion du monde en titre Lewis Hamilton passerait deux saisons supplémentaires avec l’équipe, mettant fin aux rumeurs selon lesquelles le Britannique envisageait de prendre sa retraite.

Son nouveau contrat signifie que Hamilton connaîtra non seulement les toutes nouvelles voitures 2022 de F1, mais aura également l’opportunité de courir potentiellement pour 10 titres mondiaux.

“Le fait est que nous croyons les uns aux autres”, a déclaré Wolff à propos de cet accord dans une interview à la Gazzetta dello Sport. « Nous venons de prolonger le contrat de cette année pour deux autres. »

Mais le maintien de Hamilton ne garantit pas que Wolff restera son patron d’équipe pendant les deux saisons complètes.

L’Autrichien insiste sur le fait qu’il continuera avec Mercedes car il est actionnaire de l’équipe, mais dit qu’il veut se retirer du rôle de chef d’équipe.

Son successeur n’a pas encore été nommé, les experts prédisant que le directeur technique James Allison pourrait intervenir tandis que Ian James, l’actuel directeur de l’équipe Mercedes Formula E, pourrait passer à la suite de la décision de Mercedes de se retirer de la série de voitures électriques.

“En tant qu’actionnaire, je ferai toujours partie de l’équipe et je souhaiterai toujours avoir le meilleur management”, a déclaré Wolff.

« Si un jour je sens que mon apport n’est plus à la hauteur, je déciderai avec les autres actionnaires de mon successeur.

« Il est évident que je ne vivrai pas éternellement cette vie : au bureau du lundi au vendredi puis sur la piste 23 des 52 week-ends. Je le fais depuis neuf ans.

Cette saison, Hamilton vise son huitième titre mondial, son septième avec Mercedes et son cinquième d’affilée.

Lorsqu’on lui a demandé si le 10 était possible, Wolff a répondu : « Vous devez d’abord gagner le huitième et le neuvième. Ce n’est pas évident.

“Maintenant, nous devons nous concentrer sur la seconde moitié de la saison et battre Red Bull.”

Mais si l’avenir de Hamilton avec Mercedes est assuré, on ne peut pas en dire autant de son coéquipier, Valtteri Bottas.

Actuellement dans sa cinquième saison avec l’équipe de Brackley, Mercedes envisage un changement pour la saison prochaine, faisant appel au pilote junior Russell.

Wolff dit qu’il n’a pas encore pris sa décision.

« Nous déciderons très rapidement », a-t-il déclaré. « Mais l’annonce [the timing of it] dépendra des circonstances.

“Tant que nous serons transparents avec Valtteri et George, nous pourrons gérer la situation. Car le plus dur pour un conducteur, c’est de ne pas savoir s’il aura ou non le siège.