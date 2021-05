Wolff: Esteban Ocon doit d’abord parler à Alpine vers 2022

Toto Wolff dit que c’est à Esteban Ocon et Alpine de décider s’ils veulent continuer ensemble la saison prochaine – ce n’est qu’alors que Mercedes entrerait dans la conversation.

Bien qu’Ocon soit arrivé en Formule 1 en tant que pilote junior Mercedes, placé à Racing Point par Wolff, ce lien s’est avéré coûteux alors qu’il cherchait une nouvelle équipe pour la saison 2019.

Aucun des rivaux de Mercedes n’étant prêt à le signer s’il maintenait ses liens avec Mercedes, Ocon a passé un an en tant que pilote de réserve de l’équipe avant de rompre ces liens et de rejoindre Renault, désormais Alpine.

En signant un contrat de deux ans qui se termine à la fin de cette saison, Ocon a été lié au siège de course Mercedes de Valtteri Bottas si l’équipe Brackley décide qu’après cinq ans, il est temps de changer.

Wolff, qui a récemment déclaré qu’il s’attend à ce que Lewis Hamilton signe avec Mercedes pour deux autres saisons, n’a pas encore décidé s’il voulait changer.

“Esteban est également l’un des pilotes qui nous est connecté, tout en étant un pilote Renault ou Alpine à part entière”, a déclaré Wolff à Motorsport.com.

«Nous entretenons de très bonnes relations avec Alpine. Donc, évidemment, Valtteri est le pilote aujourd’hui, et Lewis est le pilote aujourd’hui, et ce qui sera l’année prochaine le sera l’année prochaine.

Il n’entamera cependant pas de discussions potentielles avec Ocon tant que le Français n’aura pas rencontré son patron actuel, le PDG d’Alpine, Laurent Rossi.

Wolff a ajouté: «C’est une situation un peu étrange car il est un Mercedes junior depuis longtemps, et il est maintenant pilote d’usine Alpine.

«C’est un fait. Je pense que la situation est bonne pour lui là-bas. Il grandit, il fait des performances. Il est français. Tout cela, c’est bien l’alignement des étoiles.

«Je pense qu’il faut d’abord appeler Laurent et Esteban, comment continuer, avant de commencer à donner un avis.

Quant à Ocon, le joueur de 24 ans a déclaré qu’il n’avait pas encore réfléchi à ses projets pour 2022.

Pour l’instant, il est pilote alpin, et c’est là qu’il se concentre.

«Ce sur quoi je me concentre, c’est de faire du bon travail ici, chez Alpine», a déclaré Ocon. «Je pense que nous devons être heureux de nos progrès, et je suis également heureux des progrès que j’ai réalisés cette année.

«Je me concentre sur le meilleur résultat possible à chaque course, donc, vous savez, c’est sûr que si vous jouez, il y aura toujours des discussions et des choses qui se passent.

«Mais mon objectif est de livrer à l’équipe dans laquelle je cours, et ma maison est ici en ce moment.»

Ocon a marqué 10 points au championnat de cette année, cinq de plus que son coéquipier Fernando Alonso. Il a également surqualifié le double ancien champion du monde dans trois des quatre grands prix.

