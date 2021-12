Wolff et Horner se serrent la main avant la bataille d’Abou Dhabi

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, et son rival Red Bull, Christian Horner, ont fait preuve d’esprit sportif avant la confrontation pour le titre de Formule 1 lors de la finale de la saison du Grand Prix d’Abou Dhabi, après des mois de discussions amères.

Face aux médias avec le trophée du championnat des constructeurs entre eux, les deux hommes se sont serré la main non pas une mais deux fois, soulageant ainsi la tension qui s’était accumulée entre leurs deux équipes en conflit.

« Nous sommes en compétition pour deux des plus grands trophées du sport, bien sûr la compétition est intense », a déclaré Horner.

« Ce serait totalement faux de s’asseoir ici et de dire combien nous nous aimons… Parce que je ne pars pas en vacances avec toi après ce week-end, » ajouta-t-il en se tournant vers Wolff.

Verstappen et Hamilton sont à égalité de points avant la finale éclairée de dimanche sur la piste de Yas Marina, mais le Néerlandais a une avance de 9-8 sur les victoires et sera champion si les deux ne réussissent pas à marquer.

La paire a pris contact à trois reprises cette saison, le plus récemment lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite qui a été marqué par des échanges radio passionnés, des controverses et des collisions.

Mais même si la bataille entre Verstappen et Hamilton a fait rage sur la bonne voie, Wolff et Horner ont été tout aussi percutants.

Red Bull cherche à mettre fin à une ère de domination Mercedes remarquable.

Red Bull a 28 points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs, Horner concédant qu’il faudrait un miracle pour gagner.

Leur série de quatre titres consécutifs en double a été interrompue par Mercedes en 2014, mais Horner sera toujours satisfait de battre Hamilton pour le titre des pilotes.

Cela donnerait au chapiteau allemand une première défaite à l’ère des règles actuelles après sept doubles consécutifs pour le titre mondial de F1.

Horner et Wolff ont dénoncé leurs équipes et leurs pilotes respectifs aux commissaires de course, remis en question la légalité de leurs voitures, dénigré l’impartialité des commissaires et même échangé des insultes directes.

« Comme il l’a dit, des personnalités très différentes », a déclaré vendredi l’Autrichien. « Mais ce n’est que la lutte pour… l’un des prix les plus importants du sport, c’est un championnat du monde. C’est pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre à beaucoup de bavardages entre les pilotes, les chefs d’équipe et toute l’équipe.

Horner a ajouté : « Vous savez, qui aurait pensé que nous serions ici cette saison avec une chance extérieure d’aller chercher ce trophée ? Être à égalité avec Lewis a été un voyage incroyable, un championnat incroyable

« Personne n’a failli relever le défi au cours des huit dernières années. Ça a été intense, ça a été parfois frustrant, nous avons repoussé les limites, nous nous sommes poussés les uns les autres, nous avons poussé nos concurrents, et nous voici dans la course finale pour l’épreuve de force. Cela ressemble presque à Squid Games.

Drive to Survive sur Netflix a été décrit par les initiés comme la meilleure chose à faire en Formule 1

Fitting pour Horner pour référencer une série Netflix populaire. Le géant du streaming a fait du très célèbre Horner une star à travers ses docuseries F1 « Drive To Survive ».

Le programme Netflix a été décrit par les initiés de la F1 comme la meilleure chose qui soit arrivée à la série de courses de globe-trotters depuis des décennies en raison de l’accès dans les coulisses de l’émission aux pilotes et aux équipes de F1.

Verstappen a vu un gros avantage réduit à zéro en l’espace de trois courses et a roulé cette nuit-là à Djeddah comme si sa vie en dépendait.

Horner a reconnu : « Max conduit d’une manière qui enflamme la passion, a attiré de nouveaux fans dans le sport cette année, et nous ne voulons pas qu’il change. Nous voulons qu’il conduise exactement comme il l’a fait, ce qui l’a mis sur le point de concourir avec nous pour le championnat du monde.

Wolff a refusé de parler spécifiquement des «incidents ou de la conduite elle-même», mais a suggéré que la position de Verstappen est sa propre perception. Et cela influencera votre façon de penser et de voir le monde.

« Nous avons également une influence pour avoir la vision la plus claire des choses et cela diffère évidemment de Red Bull, mais ce n’est pas grave.

« Il suffit de reconnaître qu’ils le voient à travers leurs lunettes et ont une opinion et nous le voyons à travers nos lunettes et les commissaires sportifs ont un travail très difficile pour rester neutre et prendre des décisions », a ajouté Wolff. (Reportage d’Abhishek Takle, reportage supplémentaire d’Agnes Carlier)