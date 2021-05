Wolff ferme la porte sur la question de la collusion du conducteur

Lorsqu’on lui a demandé si s’attendre à ce que George Russell traite les pilotes Mercedes comme ses coéquipiers équivalait à une collusion, Toto Wolff a refusé de répondre.

La dernière fois à Imola, Russell courait Bottas pour la position quand il a fait une erreur et a retiré les deux voitures du Grand Prix.

Wolff était furieux, d’autant plus que le pilote junior Mercedes, qui court pour Williams, a sorti une Mercedes.

Menaçant Russell d’une rétrogradation à la Renault Clio Cup, Wolff a parlé plus tard du Britannique prenant des risques alors que «l’autre voiture est une Mercedes devant vous».

Russell a depuis présenté ses excuses à Mercedes et Bottas en disant que «en tant que pilote de course, l’une des règles est que vous ne devriez jamais vous écraser avec un coéquipier.

«Pour moi personnellement, évidemment, Valtteri est dans une voiture différente, mais je suis un pilote soutenu par Mercedes, je suis dans cette position à cause de Mercedes, et Lewis et Valtteri sont en quelque sorte des coéquipiers pour moi.

Cela soulève la question de la collusion entre Russell et Mercedes si le Britannique ne courra pas avec l’équipe Brackley comme il le ferait pour n’importe quelle autre équipe.

Wolff n’a pas été impressionné quand on lui a posé des questions à ce sujet lors des conférences de presse des chefs d’équipe à Portimao.

«Je ne sais pas ce que je devrais vraiment répondre à une telle question… Je n’ai pas de réponse», a-t-il déclaré.

La question a ensuite été posée à Christian Horner, dont l’équipe Red Bull a une équipe junior à AlphaTauri, les quatre pilotes relevant d’un même parapluie.

Il a précisé que si Red Bull veut que les quatre pilotes se «respectent», il n’y a aucune instruction de ne pas courir.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

«Dans le cas de Red Bull», a-t-il déclaré, «tous les pilotes sont des pilotes Red Bull Racing et ils sont évidemment affectés à AlphaTauri – mais il n’y a pas d’instructions pour travailler efficacement en équipe.

«Il y a une demande de respecter les confrères mais c’est tout.

«Ils sont libres de courir et de s’affronter durement – comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises.

“Il n’y a aucune instruction de collusion ou quoi que ce soit de ce genre.”

On a également demandé à Wolff s’il avait établi des règles de base pour Russell quant à la façon dont il devrait piloter les pilotes Mercedes dans les futurs grands prix.

Il a déclaré: «Je pense que je veux que la majeure partie reste confidentielle parce que j’ai eu des discussions avec les deux pilotes.

«Les conducteurs doivent chercher un écart. Parfois, il évalue s’il prend un risque ou non. Je suppose qu’un jeune pilote ira toujours pour la possibilité et rien d’autre n’est attendu.

«La question est: y a-t-il suffisamment de temps de réaction pour évaluer qui est l’autre voiture? Je crois que non.

«D’une certaine manière, il n’y a jamais de blâme à 100% sur l’un et zéro sur l’autre. C’est probablement toujours beaucoup plus nuancé et je suis vraiment content de la conversation que nous avons eue.

«Il n’y a aucune confusion de part et d’autre et il n’y a aucune règle pour aucun des pilotes. C’est juste que nous donnons des commentaires. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.