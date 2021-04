Wolff: George n’aurait jamais dû se lancer

On pourrait imaginer que George Russell est sur le point d’être réprimandé par le patron de l’équipe Mercedes et mentor Toto Wolff après que le pilote Williams s’est écrasé sur Valtteri Bottas lors d’un Grand Prix chaotique d’Émilie-Romagne 2021.

La paire est entrée en collision à grande vitesse lorsque Bottas s’est collé à la ligne sèche alors qu’ils se précipitaient dans le Variante Tamburello, pour la 32e fois, Russell avec le DRS grand ouvert a choisi de suivre la longue route, vers l’extérieur mais son arrière droit a heurté une zone humide, a coupé l’herbe et la Williams a violemment fouetté la Mercedes à côté.

Les voitures se sont déchiquetées en entrant en contact à grande vitesse, en un clin d’œil, toutes deux sont tombées cassées et échouées; arrêt de course nécessaire pour nettoyer le désordre Russell descendit son épave, chargea la Mercedes en détresse de donner à Bottas un morceau de son esprit ainsi qu’une claque sur le casque.

Considérant que l’accident était de sa faute, c’était un geste étonnamment laid et méchant de la part d’un jeune conducteur très respecté. De toute évidence, les singeries ne sont pas passées inaperçues par Wolff, qui a rapporté après la course: «Malheureusement, le crash entre George et Valtteri n’était pas nécessaire.

«Valtteri a réalisé 30 premiers tours difficiles et n’aurait pas dû être là, mais George n’aurait jamais dû se lancer dans cette manœuvre étant donné que la piste se tarissait.

«Cela signifiait prendre des risques et l’autre voiture est une Mercedes devant lui et dans le développement de tout pilote en tant que jeune pilote, vous ne devez jamais perdre cette perspective globale. Il y a beaucoup à apprendre pour lui, je suppose », a déclaré le patron de l’équipe Mercedes, manifestement pas impressionné par sa jeune charge.

C’était après que Wolff se soit calmé et que ses vrais mots aient été tempérés par le politiquement correct des extraits sonores post-Imola PR. Auparavant, quand Russell avait dit que Bottas se moquait dangereusement, un Wolff livide a répondu: «Des conneries!

«La situation dans son ensemble n’est absolument pas amusante pour nous, pour être honnête. C’est un gros shunt. Notre voiture est presque une radiation dans un environnement de plafonnement des coûts, ce n’est certainement pas ce dont nous avions besoin, et cela limitera probablement les mises à niveau que nous sommes en mesure de faire.

«Maintenant, je ne veux pas [Russell] pour essayer de nous prouver quoi que ce soit, car une chose que je peux dire depuis que je connais Valtteri depuis cinq ans, c’est qu’il n’essaye de rien prouver », a ajouté Wolff en défense du pilote n ° 77.

Russell est le premier candidat pour remplacer Bottas chez Mercedes, donc il n’y a pas d’amour perdu entre le duo, mais accuser le Finlandais passif d’essayer de «les tuer tous les deux» était exagéré et des singeries théâtrales pour écarter sa propre gaffe. Ce n’est pas la première fois que le jeune a tout gâché à Imola …

Bottas, qui a donné à Russell le traitement du majeur quand il s’est rapproché immédiatement après le shunt, a insisté sur le fait que l’Anglais était le coupable, et même si cela peut être le cas, pourquoi la puissante Mercedes était-elle si loin dans le peloton dans ses hnads? ? Que faisait-il de toute façon être dépassé par une Williams?

Le directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, Andrew Shovlin, a expliqué: «La journée de Valtteri a été encore plus difficile. Il trouvait l’échauffement plus difficile que Lewis, luttant principalement avec l’adhérence arrière. C’était le cas sur les pneus inter et slick, mais lors de la transition vers le sec, c’était particulièrement mauvais.

«Il a été submergé par quelques voitures et finalement, c’est ce qui a déclenché les événements qui ont déclenché l’accident avec George et la fin de cette course. Dans l’ensemble, un week-end frustrant et un week-end où nous avons de nombreux domaines sur lesquels nous devons nous pencher pour nous améliorer. »

Un dernier mot à Wolff sur Russell lors de son entretien avec Sky F1 immédiatement après la course: «Je lui ai dit que si tu fais du bon travail, tu seras dans une Mercedes, sinon nous ferons la Renault Clio Cup. Et aujourd’hui, c’était plus proche de la Renault Clio Cup.