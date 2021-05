Wolff: Il ne fait aucun doute que Hamilton peut atteindre la quarantaine

Le mois d’août a été marqué comme le temps pour Lewis Hamilton de signer une prolongation de contrat avec Mercedes, tandis que son patron Toto Wolff veut plus d’un contrat d’un an et pense que les sept fois champions du monde de Formule 1 pourraient atteindre la quarantaine sans problème.

Hamilton, 36 ans, n’a pas encore signé de nouvel accord, mais a clairement indiqué qu’il avait l’intention de rester, ce qui confirme son vif intérêt à aider au développement des pneus 18 pouces de Pirelli pour 2022; un signal d’intention d’un conducteur qui admet ne pas aimer les tests.

Mercedes, bien sûr, tient à conserver son atout précieux, mais souhaite une prolongation de plus de 12 mois selon Wolff.

Les médias ont demandé au patron de l’équipe lors du week-end du Grand Prix d’Espagne 2021 s’il voulait un accord pluriannuel avec Hamilton, le directeur de l’équipe Mercedes a répondu: «Oui, ça devrait l’être.

«Nous ne voulons pas être dans une situation stressante chaque année où nous essayons absolument de gagner des courses et devons négocier. Je préférerais que cela ne se produise pas chaque année.

«Nous avons juste besoin de passer un jour ou deux ensemble, de le présenter et de décider quels sont les éléments difficiles. Nous verrouillerons ensuite la porte et ne sortirons pas tant qu’elle n’aura pas été triée. Cela fonctionne le mieux pour nous et cela a fonctionné le mieux pour nous dans le passé. “

Hamilton, qui est à deux victoires d’un siècle en F1 et actuellement dans une bataille difficile avec son héritier présumé Max Verstappen, continue de s’améliorer selon ses rivaux et semble être passé à un autre niveau alors que le défi augmente comme rarement auparavant.

Quant à la longévité dans l’élite, on a demandé à Wolff s’il voyait Hamilton courir dans la quarantaine, Wolff a affirmé: «Oui, absolument. Je n’ai aucun doute là-dessus. Il est tellement discipliné que d’une certaine manière c’est inspirant.

«Tant que Lewis continue de prendre soin de lui-même mentalement et physiquement, continue à se développer cognitivement, alors il peut continuer plus longtemps», a ajouté Wolff.

Avec Hamilton susceptible de mettre le stylo sur papier avant la pause estivale, la question de son coéquipier entrera en jeu, avec Valtteri Bottas sous le feu des médias britanniques qui font pression sans relâche sur Mercedes pour remplacer le Finlandais par George Russell.

Alors que Hamilton a souvent dit qu’il ne se souciait pas de savoir qui était dans la voiture à côté de lui, il sera bien avisé de convaincre Mercedes de ne pas briser inutilement l’équipe la plus titrée de l’histoire du sport.

Il y a actuellement un équilibre entre Hamilton et Bottas, une acceptation des rôles et l’harmonie qui en résulte donnant des résultats sans précédent, évincer le Finlandais et placer Russell déstabilisera l’équipe et ne pacifiera que les médias vocaux anglais et leur donnera le fourrage de Lewis vs George.

On imagine que celui qui conduit l’autre voiture sera en tête des discussions entre Wolff et Hamilton lors de leur prochain entretien pour discuter de l’avenir de Mercedes en F1.