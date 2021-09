Wolff : important de calibrer Russell de la bonne manière

Moins de deux semaines après l’annonce de George Russell comme pilote Mercedes aux côtés du septuple champion Lewis Hamilton pour la saison 2022, le monde de la Formule 1 continue de digérer la perspective du partenariat.

Depuis que Russell a remplacé le Hamilton frappé par Covid pour le Grand Prix de Sakhir 2020, et avec la brillante performance du jeune Britannique ce week-end, l’écriture était sur le mur avec tout le monde convaincu que ce n’était qu’une question de temps avant que le jeune George ne soit appelé à l’équipe d’usine Mercedes.

En fait, c’était le secret le moins bien gardé, la seule chose retardant l’annonce étant l’arrangement d’une sortie digne pour le titulaire de Mercedes, Valtteri Bottas, qui était en fin de contrat à la fin de 2021 ; qui s’est finalement avéré être un siège chez Alfa Romeo.

Bien que certains s’attendent à un feu d’artifice entre le nouveau couple Mercedes pour la saison prochaine, dans ce qui pourrait ressembler à la saison 2007 tumultueuse chez McLaren entre la recrue Hamilton et le double champion du monde Fernando Alonso, certains considèrent la situation comme un moment de « passer le relais ». entre l’ancienne garde et la nouvelle, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, apparemment désireux d’avoir cette dernière.

C’est du moins ce que l’on peut lire entre les lignes de ce que Wolff a déclaré sur le site officiel de la F1 alors qu’il discutait de l’intégration de Russell au sein de l’équipe et des défis à venir.

“Il est [Russell has] prouvé qu’il méritait d’avoir une place dans une voiture de haut niveau et maintenant nous devons l’adapter correctement à la situation Mercedes… il y a beaucoup plus de pression, il a un coéquipier incroyable avec les plus gros records et là, il est important que vous le conditionniez et vous le calibrez de la bonne manière », a déclaré Wolff.

« Nous avons vu des situations dans le passé où ils ont échoué ; Lewis faisait partie d’un groupe où je pense que l’équipe n’a pas tout à fait compris comment cela pourrait potentiellement se dérouler. et je pense que nous sommes peut-être un peu mieux préparés à cette situation mais néanmoins, il a toute l’ambition d’être un futur champion du monde et Lewis aussi, d’en ajouter un autre, donc c’est une question de calibrage », a-t-il expliqué en faisant allusion aux leçons appris de la querelle amère entre Hamilton et son ancien coéquipier Nico Rosberg.

“Je pense que vous devez également respecter la perspective et l’ambition de l’autre gars”, a déclaré Wolff. « Nous n’allons pas mettre un pilote dans la voiture qui n’aura pas l’ambition de faire le mieux possible pour donner des coups de pied à son coéquipier aussi fort qu’il le peut, gagner des courses et des championnats aussi tôt, et c’est clair.

«Je peux donc me mettre dans son point de vue, alors j’essaie de discuter avec lui de ce que cela signifie pour la dynamique de l’équipe, ce que cela pourrait signifier, comment nous devons maintenir l’élan dans l’équipe. Et il est très intelligent, il comprend ça.

“Je pense que nous serions satisfaits si nous étions dans les trois premiers en termes de package de voitures en compétition pour les victoires”, a-t-il déclaré à propos de ses attentes pour la campagne 2022 de l’équipe à la lumière du nouveau règlement aérodynamique.

“C’est toujours notre ambition, que nous soyons là sur le long terme, c’est la recette gagnante, et si nous avons une voiture que nous pouvons développer si nous pouvons aller pour le championnat, alors absolument, il a la même voiture qui a Lewis, il a le rythme, en qualifications, il est très, très rapide, et je suis sûr que ça va aller », a conclu le Team Principal.

Mercedes a totalement dominé la F1 depuis le début de l’ère turbo-hybride, et il reste à voir s’ils continueront leur domination l’année prochaine, ou seront-ils occupés à éteindre les incendies internes entre Hamilto et Russell ?