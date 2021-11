Wolff : J’avais l’impression que tout était contre nous

Toto Wolff, a réfléchi à un week-end dramatique pour son équipe au Brésil, où malgré la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Sao Paulo 2021, Mercedes avait l’impression que tout était contre eux.

Les montagnes russes d’un week-end pour les champions du monde, des plus bas de la pénalité moteur de Hamilton et de la disqualification des qualifications, aux sommets de son Sprint passé de la 20e à la cinquième sur la grille, et plus important encore, la faux du Britannique à travers le terrain à partir de la dixième la grille sur la plus haute marche du podium d’Interlagos, battant au passage son rival pour le titre Max Verstappen.

Maintenant, nous savons ce que Lewis a dû ressentir toute sa vie

Wolff a réfléchi sur les trois jours au Brésil : « Quel week-end de cette équipe. Nous avons commencé le week-end sur le dos avec notre pénalité moteur auto-infligée, nous avons été disqualifiés hier, ce qui était dur, puis aujourd’hui dans la course, les choses ont aussi tourné contre nous.

« Cette équipe a toujours été ensemble, mais ces décisions nous ont rapprochés. C’était comme si tout était contre nous et je pense que c’est ce que Lewis a ressenti toute sa vie et nous le ressentons maintenant ensemble en tant qu’équipe et nous allons nous battre – c’est l’émotion que nous ressentons dans le garage en ce moment.

« Hier, Lewis a produit l’un des meilleurs disques que nous ayons jamais vus », a déclaré Wolff à propos de la course Sprint de Hamilton. « Je ne sais pas combien de dépassements il y a eu au cours du week-end, mais Lewis était à gauche, à droite et sur eux.

« Et [in the race], sa conduite était impeccable. Max l’a forcé à quitter la route au virage 4 et Lewis a été très intelligent pour éviter le contact. C’était super de voir ces pilotes incroyables mais de ne pas leur infliger une pénalité de 5 secondes ? Allez! » a commenté l’Autrichien, manifestement mécontent de la décision des commissaires sportifs de ne pas enquêter sur l’incident.

Le comportement de Wolff était calme et diplomatique dans le dossier médiatique de Mercedes après la course, car il s’est peut-être relâché après la victoire catégorique de son pilote vedette, mais il était loin d’être calme pendant le sprint lorsqu’il a dit à Hamilton, alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée, de » F@ck them all », ainsi qu’en gesticulant avec acharnement devant la caméra de couverture télévisée dans le garage Mercedes, une fois que le septuple champion du monde de F1 a dépassé Verstappen pour la tête du Grand Prix de dimanche.

Accrochez ça au Louvre. pic.twitter.com/Xk9Ah6L8pB – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 14 novembre 2021

Il n’y a pas de messieurs

Avant la course de dimanche, l’Autrichien parlait à motorsport.com de la gamme de pénalités de Hamilton au cours du week-end et criait au scandale, affirmant qu’il n’y avait pas de gentleman dans ce sport.

Clairement mécontent de la façon dont la FIA a géré la saga DRS, il a déclaré : 24 heures.

« C’était soit sous la pression d’autres parties prenantes, soit simplement différent, et si le modus operandi est différent maintenant, vous devrez peut-être regarder les autres avec un œil plus strict et sévère », a déclaré Wolff avec une allusion à la politique jouant un rôle. rôle dans la décision et révélant que Mercedes sera ferme dans sa gestion future de telles situations.

« Je peux vous dire que, dans les prochaines courses, nous allons examiner chaque partie de course et chaque bande de course qui vont tomber d’une voiture et poser des questions », se référant clairement à Red Bull.

« Je pense que d’une certaine manière, il y avait un gentleman’s agreement, si un gentleman’s agreement existe en F1 parce qu’il n’y a pas de gentlemen, mais il n’existe plus », a déclaré Wolff.

Helmut Marko de Red Bull a répondu aux « menaces » de Wolff avec F1 Insider : « M. Wolff parle beaucoup quand la journée est longue.

« Nos voitures ont toujours été légales lors des vérifications techniques », a poursuivi Marko. « En tout cas, nous ne sommes pas inquiets. Et de toute façon, il a surveillé de près toute l’année.

Plus de M. Nice Guy

Le patron de Mercedes était clairement lésé par le fait que Red Bull ait été autorisé à réparer son aileron arrière fissuré au Mexique, alors qu’il n’a pas été autorisé à faire de même au Brésil.

« Vous ne pouvez avoir aucun millimètre de clémence pour réparer des choses sur une voiture », a-t-il insisté. « Si c’est cassé, c’est cassé, tu ne peux pas le toucher. Et c’est comme ça que ça va se passer cette année.

« Vous savez, nous l’avons vu avec la Red Bull le week-end dernier », a poursuivi Wolff. « Nous avons eu de nombreuses planches de dérivation, ou des échecs de dossard, qui ont été remis en place parce que la FIA a nos dessins CAO, ils ont les ailes.

« Nous voulions quitter le [Hamilton] aile avec eux afin qu’ils puissent le couper en 1000 morceaux. Nous n’avions pas le droit de regarder l’aile car elle avait simplement été endommagée lors de la séance de qualification et aucun de ces arguments ne comptait.

Il a ajouté : « Dans le passé, il y avait parfois un tampon de bon sens qui n’existait pas hier ou aujourd’hui. Mais tout est au point dans le règlement. Il faut donc respecter ça. »

Après le Brésil, Mercedes devance Red Bull de 11 points au championnat des constructeurs de Formule 1, tandis que Hamilton a réduit son déficit au classement des pilotes à 14 points derrière Verstappen, avec trois courses à disputer dans la saison. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)