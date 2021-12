Wolff : Je ne serai pas au Gala de la FIA par fidélité à Lewis

Toto Wolff a déclaré après que Mercedes a annoncé qu’il ne poursuivrait pas son appel contre le résultat de la saison de Formule 1 2021, qu’il n’assisterait pas à la cérémonie de remise des prix de la FIA jeudi.

Lewis Hamilton ne surmontera peut-être jamais la douleur d’avoir été « volé » d’un huitième titre record en Formule 1, a déclaré jeudi le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, dans des commentaires qui ont soulevé des doutes sur l’avenir du pilote dans le sport.

L’Autrichien, s’adressant aux journalistes pour la première fois depuis la course de dimanche à Abou Dhabi et après que Mercedes ait abandonné son intention de faire appel, a déclaré que lui et Hamilton n’assisteraient pas au gala de la FIA à Paris ce soir-là.

La présence est obligatoire pour les trois meilleurs pilotes du championnat, Mercedes remportant également le titre des constructeurs pour une huitième année consécutive sans précédent.

Hamilton a terminé deuxième derrière Max Verstappen de Red Bull après que le pilote néerlandais l’a dépassé dans le dernier tour à Yas Marina, bénéficiant d’un changement soudain de la procédure de la voiture de sécurité.

Mercedes a besoin de temps pour digérer ce qui s’est passé

« Il va nous falloir beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé dimanche. Je ne pense pas que nous y parviendrons un jour, ce n’est pas possible », a déclaré Wolff.

«Et certainement pas lui (Hamilton) en tant que pilote. J’espère vraiment que nous deux et le reste de l’équipe, nous pourrons surmonter les événements… Mais il ne surmontera jamais la douleur et la détresse causées dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé directement si Hamilton, qui aura 37 ans en janvier, serait de retour l’année prochaine, Wolff a répondu que ce n’était pas une certitude.

« J’espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps », a-t-il déclaré.

« En tant que coureur, son cœur dira que je dois continuer car il est au sommet de son art », a-t-il ajouté. «Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche. C’est un homme avec des valeurs claires.

Wolff a déclaré que le directeur technique de Mercedes, James Allison, serait à Paris pour récupérer le trophée.

« Je ne serai pas là à cause de ma loyauté envers Lewis et à cause de ma propre intégrité personnelle », a-t-il déclaré. (Reportage d’Alan Baldwin)